JOVEM DE 23 ANOS MORRE AFOGADO EM TANQUE NO MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

30/11/20 - 10:15:04

Um jovem identificado como José Domingos Santos Neto, 23 aos, o “Netinho”, como era conhecido morreu afogado no inicio da manhã desta segunda-feira (30) em um tanque localizado na Lagoa da Porta, em Tobias Barreto.

As informações passadas por populares são de que o jovem foi visto bebendo com amigos nas imediações do tanque, quando um deles informou que o jovem teria entrado no tanque para tomar banho com outro amigo e acabou se afogando.

O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML), foi acionado para recolher o corpo.