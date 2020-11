Ninguém se elege só

30/11/20 - 07:54:23

Por Adiberto de Souza

As eleições em Aracaju devem ter servido de lição ao Cidadania, partido que se acha acima do bem e do mal. Por só enxergarem defeitos nos políticos das demais legendas, os cidadanistas rejeitam alianças, tão necessárias a quem pretende ganhar uma eleição. Foi mais ou menos isso que aconteceu na última campanha da capital. Enquanto o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) colecionou adesões da esquerda, do centro e da direita, a candidatura da delegada Danielle Garcia fechou a porta para os partidos derrotados no 1º turno. Resultado: ficou falando ao vento e, como ninguém se elege só, foi derrotada nas urnas. Tomara que o fracasso eleitoral tenha ajudado os líderes do Cidadania a diferenciar palanque de altar e ensinado que em política, ajoelhou tem que rezar. Misericórdia!

Ponto para o Ibope

Diferente do que apregoavam nas redes sociais os apaixonados cabos eleitorais da delegada Danielle Garcia (Cidadania), a pesquisa do Ibope acertou ao projetar a vitória fácil do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Segundo a última consulta de intenção de votos feita pelo instituto, o pedetista teria 62% contra 38% da cidadanista. Quando as urnas foram abertas, Nogueira teve 57,89% e a delegada 42,14%. Considerando a margem de erro de 4% para mais e para menos, o Ibope acertou na mosca. Vixe!

Alegria de derrotado

Ridícula aquela cena de Jackson Barreto (MDB), com um telefone amarelo, fazendo de conta que falava com a candidata derrotada Danielle Garcia (Cidadania). Sem esconder a raiva, o emedebista lembrou à delegada não ser corrupto, mas um apaixonado por Aracaju, cidade que, segundo ele, não merece ser governada pela delegada. Tomara que Jackson não esqueça que também é um derrotado, pois, apesar de seu empenho pessoal, o seu pupilo Everton Souza (PDT) não se elegeu vereador em Aracaju. Crendeuspai!

Em carro aberto

A família do ex-governador João Alves Filho (DEM) desembarca hoje em Aracaju, trazendo a urna com as cinzas do líder político sergipano, morto a semana passada num hospital em Brasília. Do aeroporto, os restos mortais de doutor João serão transportados em carro aberto, passando por várias obras realizadas pelo ele enquanto prefeito de Aracaju e governador de Sergipe, como a Orla de Atalaia e a ponte Aracaju-Barra. Depois, a urna será levada para a Igreja Nossa Senhora Rainha do Mundo, construída por João Alves Filho no conjunto residencial Médici. Ali, serão prestadas justas e merecidas homenagens a João Alves Filho!

De olho em 2022

A poeira das eleições municipais não assentou direito e o ainda prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), já está pensando na disputa eleitoral de 2022. O homem ainda não definiu qual cargo pretende disputar no próximo pleito, porém já tem pré-candidatos ao governo de Sergipe. Valmir pretende votar num nome indicado pelo PSD, que tanto pode ser o deputado federal Fábio Mitidieri, quanto o conselheiro do TCE, Ulices Andrade. Aff Maria!

Saiu do coma

A jornalista Thaís Bezerra não está mais sedada e nem entubada, mas continua em observação médica. Internada no Hospital São Lucas, ela esteve em coma induzido desde a última quinta-feira, quando foi diagnosticada com um edema cerebral. TB, como também é conhecida pelos amigos, edita há anos o caderno dominical que leva o seu nome e é publicado pelo Jornal da Cidade. Melhoras, amiga!

Vão às urnas

Os delegados de Polícia de Sergipe vão às urnas, nesta terça-feira, eleger a diretoria e o conselho fiscal da Adepol/SE, entidade representativa da categoria. O atual presidente da Associação, delegado Isaque Heverton Dias Cangussu, será reeleito para um mandato de dois anos. Com 136 delegados aptos a votar, a eleição vai acontecer, das 8h às 17h, na sala de reuniões do Edifício Neo Office Jardins, em Aracaju.

Belivaldo satisfeito

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) não escondeu a alegria com a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Segundo ele, a vitória do pedetista “é uma aprovação merecida que o povo aracajuano dá a esta gestão municipal, que sempre contou e vai continuar contando com a parceria do Governo do Estado para seguir no caminho certo do desenvolvimento e da melhor qualidade de vida para a população”. Então, tá!

Futuro incerto

Após a derrota nas urnas, o candidato a vice-prefeito Valadares Filho (PSB) disse que ainda não sabe qual será seu próximo passo político. “O momento exige uma profunda reflexão sobre o futuro e farei isso com paciência e levando sempre em conta o que pautou toda minha vida pública: o compromisso com a sociedade”, discursou. Vavazinho fez questão de elogiar a parceira de chapa: “Danielle foi uma guerreira, uma mulher admirável e sai dessa batalha como mais uma nova referência na nossa cidade”. Ah, bom!

Futuro ex-secretário

A derrota da candidata Danielle Garcia (Cidadania) deixou o empresário Milton Andrade (PL) sem o prometido emprego. Durante a campanha, a prefeiturável anunciou que um de seus primeiros atos após ser eleita seria nomear o distinto como secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracaju. Com o fracasso eleitoral de Danielle, Milton passou de futuro a ex-auxiliar de Danielle. Danôsse!

Divisão do bolo

Terminadas as eleições, agora será a vez dos vitoriosos dividirem o bolo com os aliados. Em Aracaju, o prefeito reeleito Edvaldo Nogueira (PDT) vai precisar de muito jogo de cintura para acomodar na administração municipal todos os partidos que o apoiaram. Estão de olho nos cargos da Prefeitura as seguintes legendas: PDT, PSD, PCdoB, SD, Progressistas, MDB, Republicanos, PSC, Podemos, PV, Avante e DEM. Isso sem falar com o PT, PROS e Rede, que recomendaram um tal de “voto crítico” em Edvaldo. Haja boquinhas na Prefeitura para aboletar tanta gente. Home vôte!

Recorte de jornal

