Prefeitura reforça reabilitação de pacientes com a inclusão de exercícios na piscina

30/11/20 - 09:55:36

Com o objetivo de tornar os tratamentos dos pacientes do Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) ainda mais efetivos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), readequou a piscina localizada no Centro de Especialidades Médicas do Siqueira Campos (Cemar) e incluiu na rotina dos usuários que necessitam do serviço.

Felipe Lima de Cerqueira, que é a referência técnica de fisioterapia do CER II, explica que a piscina é uma fermenta que complementa o tratamento de fisioterapia que já é ofertado no Centro. Segundo ele, todo paciente, seja da área ortopédica, neurológica ou pediátrica, pode ter indicação de uso, o que permite evoluções nos exercícios que fora dela não são possíveis.

“Principalmente quando o paciente não pode ou não consegue ficar em pé por causa da gravidade. Também há pacientes que são sintomáticos na região dos membros inferiores, que sentem dores nas articulações quando fazem exercícios com descarga de peso, o que é minimizado na piscina, além da questão do equilíbrio, importante em pacientes neurológicos. Como a piscina gera estímulos de desequilíbrio isso ajuda a trabalhar essa consciência corporal e a melhorar o equilíbrio para quando o paciente sair da piscina”, explicou.

A temperatura mais alta da água também ajuda no tratamento dos pacientes. Com esse recurso, a piscina é capaz de influenciar o tônus muscular dos pacientes, uma vez que alguns deles têm problemas de rigidez muscular e a água quente diminui a espasticidade. A coordenadora do CER II, Sony Petris, explica que diversas etapas foram trilhadas até momentos de reativação do espaço.

“Em 2017, demos início ao processo de licitação para contratação de empresa para manutenção, fornecimento de insumos de limpeza e aquecimento, contudo, por várias vezes a mesma restou deserta ou fracassada. No final de 2019, após algumas alterações dos editais licitatórios, obtivemos sucesso na contratação da empresa de manutenção e limpeza da piscina e no primeiro semestre de 2020 também conseguimos adquirir um novo sistema de aquecimento adequado para o tamanho da piscina”, destaca.

Com tudo adequado, os pacientes já começaram a fazer uso da piscina. Durante a retomada do serviço, a expectativa é de que 12 pacientes sejam beneficiados diariamente com as sessões de fisioterapia aquática, mas a ideia é aumentar esse número.

“Estamos tomando todos os cuidados, uma vez que ainda permanecemos no período de pandemia da covid-19. Porém, quando essa fase passar, a ideia é aumentar o número de usos por dia, possibilitando assim um maior acesso a esse serviço que tanto ajudará na reabilitação dos nossos pacientes”, complementa Sony.

Acesso ao CER II

O Centro Especializado em Reabilitação é um serviço que oferece o tratamento para pessoas com deficiência física e intelectual de todo estado. De janeiro a novembro de 2020, o Centro já promoveu 13.851 procedimentos, entre consultas e atividades com a equipe multidisciplinar formada por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, psicólogo, assistente social, médico, neuropediatra, nutricionista e ortopedista.

Para ter acesso aos tratamentos disponibilizados no CER II, o paciente precisa ser encaminhado por meio da Rede de Atenção Primária. Uma vez feito o encaminhamento, ele passa por uma triagem para que a consulta com especialistas seja marcada e, a partir dos diagnósticos, sejam marcadas as sessões necessárias para a o processo de reabilitação.

As triagens e avaliação são realizadas semanalmente e a partir delas são traçados os planos de cuidado específicos para cada caso.

Fonte e foto assessoria