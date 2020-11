Sarau no Coreto divulgou os ganhadores do I Concurso Fotográfico

30/11/20 - 06:26:02

Em um momento atípico para todos nós, devido ao COVID-19, é necessário reinventar para que nada se sucumba diante de um legado memorialístico brasileiro. Assim, as edições do Sarau no Coreto, Monte Alegre de Sergipe, desde março do corrente ano, vêm se adaptando a novos formatos. Foi em uma sala virtual do Google Meet que aconteceu a 39ª Edição do Sarau no Coreto, com a participação de estudantes, professores, visitantes e membros da comunidade local.

Na ocasião as professoras de Língua Portuguesa, (Janeilma, Martha Danielly e Mônica), Colégio Estadual José Inácio de Farias, apresentaram fotopoemas produzidos por seus estudantes dentro do projeto “Retratos de Monte Alegre: uma imagem que transcende o sentimento de amor a esta terra”, criando uma relação mais intima entre o cidadão e o lugar onde mora, porque é preciso haver uma valorização por parte de cada membro da sociedade. A diretora Marilene Ramos destacou a importância do projeto e ressaltou o engajamento das professoras e estudantes na consolidação da ação.

Em seguida, o professor Izaque Vieira fez uma explanação sobre a Fazenda da Olinda, lugar significativo para a história de Monte Alegre de Sergipe, mas que por falta de um olhar atencioso do poder público veio ao chão, restando apenas aos cidadãos a consolidarem essa memória em registros gráficos para que as próximas gerações tenham conhecimento. Em sua apresentação, Izaque nos mostrou que o antigo casarão tem uma ligação com a passagem dos holandeses pelo sertão sergipano e nos conduziu a conhecer um pouco do Januário, figura significativa para a formação do município, e do Frei Doroteu.

Após a explanação, os participantes conheceram as 20 fotografias selecionadas pela Comissão Julgadora do I Concurso Fotográfico do Sarau no Coreto “Monte Alegre: 67 anos de Imagens” que farão parte da Exposição Itinerante 2021. A Comissão foi composta por Anderson Plácido, Carlos Alexandre, Matheus Borges e Milena Santos. O objetivo do Concurso era estimular os monte-alegrenses a apresentarem alguns aspectos do município pela lente da câmera e assim ocorreria uma homenagem ao município pelos seus 67 anos de Emancipação Política comemorado no último dia 25/11/2020.

Ao final, houve a divulgação dos ganhadores:

1º Lugar – Isaque Manoel de Oliveira Amorim – Título: Estação da Felicidade – Premiação: R$100,00.

2º Lugar – Mariana Melo Silva – Título: Baixa Verde – Premiação: R$70,00.

3º Lugar – Kelvy Oliveira – Título: O nascer do sol ilumina nossos dias – Premiação: R$ 30,00.

4º Lugar: Maria Raielly Vieira da Silva – Título: A vida é gangorra – Premiação: R$30,00

Agradecemos aos estudantes e cidadãos monte-alegrenses pelo envio das 72 fotografias. Sabemos que sem o envio não seria possível concretizar a ideia do Concurso. Agradecemos ao apoio das professoras por incentivarem seus estudantes e dos pais por estimularem seus filhos. Esperamos que em 2021 possamos realizar a 2ª edição do Concurso. Além desses agradecimentos, externamos a gratidão às professoras Janeilma, Martha Danielly, Marilene e Mônica, ao professor Izaque, aos visitantes Anabi (Presidente da Academia Barrocoqueirense de Letras) e Solange Pinheiro (Academia Cristinapolitana de Letras e Humanidades), aos membros da Comissão Julgadora, aos professores Ademir, Adnoã, Gleide Selma, Fabiane e Ildina, e, ao engenheiro Klisman. É nessa união que a cada edição fortalecemos o nosso Sarau. Vida longa ao Sarau no Coreto!

Carlos Alexandre N. Aragão

Professor e Idealizador do Sarau