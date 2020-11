Shopping RioMar Aracaju prepara Drive Thru do Papai Noel

30/11/20 - 16:40:31

Sem sair do carro, as crianças vão receber os presentes de Natal das mãos do Bom Velhinho

Em meio à pandemia, manter viva a tradição de encontrar com o Papai Noel é uma forma de preservar a magia do Natal. Para compensar as restrições da época, como a falta de abraços, as fotos lembranças, os beijinhos e os segredos revelados ao Bom Velhinho, o RioMar Aracaju promove a campanha ‘Drive Thru do Papai Noel’. A ação irá permitir que as crianças recebam das mãos do Bom Velhinho o tão sonhado presente de Natal.

Para participar da campanha basta realizar compras de produtos infantis no valor de 200 reais, nas lojas físicas ou na plataforma on-line do RioMar Aracaju. Em seguida, é só apresentar a nota fiscal no Posto de Trocas localizado no segundo piso, próximo à Camicado, e agendar o dia e hora da entrega do presente. Os agendamentos irão acontecer de 1º a 13 de dezembro, das 10h às 22h. Para conferir o regulamento da campanha, acesse www.riomararacaju.com.br.

Entre os dias 15 e 19 de dezembro, o estacionamento coberto do RioMar Aracaju irá se transformar no mundo mágico do Natal. Personagens natalinos e auxiliares do Bom Velhinho irão recepcionar as crianças e conduzi-las até o local onde o Papai Noel estará aguardando os pequenos.

A criança poderá ver o senhor Noel de perto, tirar fotos e receber o presente das mãos do Bom Velhinho, sem sair. A ação irá acontecer num cenário concebido para a segurança e proteção das famílias e do nosso Papai Noel. Afinal, senhor Noel pertence ao grupo de risco e precisa permanecer saudável para estar conosco nos próximos natais.

Da assessoria

Foto: Divulgação