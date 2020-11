VALMIR DE FRANCISQUINHO: VOTAREI EM FÁBIO MITIDIERE OU ULICES PARA GOVERNADOR

30/11/20 - 06:15:36

Considerado como uma das lideranças políticas em ascensão no estado, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ainda não definiu se disputará as eleições de 2022. Seu nome tem sido ventilado para cargos majoritários e proporcionais, mas ele afirma que o momento agora é de garantir uma transição tranquila e segura para o seu sucessor, Adailton Sousa, eleito com 28.853 votos.

Por enquanto, Valmir tem uma convicção: deve votar em um candidato do PSD, partido hoje liderado pelo deputado federal Fábio Mitidieri, que se apresenta como uma opção ao governo. Ou até mesmo no conselheiro do TCE e ex-deputado estadual Ulices Andrade. “São dois nomes fortes, íntegros e que podem contribuir muito com Sergipe nos próximos anos”, avalia Valmir de Francisquinho. “Se o PL não caminhar para esse apoio, posso até deixar o partido”, completou.

O prefeito tem uma base forte na região Agreste, elegeu o filho Talysson Costa como o deputado estadual mais votado de Sergipe e defende uma política que regionalize os serviços públicos. “Precisamos levar serviços e órgãos que hoje se concentram em Aracaju para o interior, a exemplo do DER, com ações de manutenção permanente das nossas rodovias. Temos o desafio da pandemia e da pós-pandemia que será necessário encarar de frente com soluções criativas e inovadoras. É preciso garantir que Sergipe receba investimentos em áreas prioritárias e nas suas vocações econômicas”, reforça o gestor.

INVESTIMENTOS

Mesmo estando há pouco mais de 30 dias para deixar o cargo, Valmir mantém o ritmo dos investimentos em Itabaiana. Só de recursos próprios, o prefeito está investindo R$ 3,5 milhões na pavimentação de diversas ruas do município. Há também outras oito obras financiadas através de convênios com o governo federal, que somam R$ 14,8 milhões, incluindo um Centro de Iniciação Esportiva no valor de R$ 3,7 milhões.

Em breve, mais quatro obras se somarão às atuais, representando outros R$ 4,2 milhões. Entre elas está a construção de um estádio de futebol. No total, são mais de R$ 22 milhões de investimentos até o final de 2020. Valmir também está concluindo a nova entrada de Itabaiana, com canteiro central, jardinagem, ciclovia e iluminação em LED.

Da assessoria