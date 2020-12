ACIDENTE NA BR-235 DEIXA UMA PESSOA MORTA ENTRE ITABAIANA E AREIA BRANCA

01/12/20 - 07:57:30

Um acidente ocorrido no inicio da noite desta segunda-feira (30) no Km 39,2 da BR-235, entre Itabaiana e Areia Branca, deixou uma pessoa morta nas proximidades do povoado Rio das Pedras.

As informações são de que o condutor de uma motocicleta tentou desviar de um caminhão na contra mão e acabou perdendo o controle do veículo e caindo. O passageiro da moto, um jovem de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da moto que foi hospitalizado, mas passa bem.

A PRF informou que o condutor da moto não possui carteira de habilitação. Quem tiver informações sobre esse suposto caminhão envolvido no acidente comunique através do 191.

Foto redes sociais