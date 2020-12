COVID-19: AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ DA FRANCISCO PORTO É FECHADA EM ARACAJU

01/12/20 - 16:19:56

Um aviso colocado na porta da Agência do Banco Itaú, localizada na Avenida Francisco Porto, em Aracaju, acabou chamando a atenção dos clientes que foram informados que a agencia estava fechada por causa da Covid-19. “Prezados clientes que, pensando na saúde dos nossos colaboradores, esta agência está temporariamente fechada como medida preventiva contra a propagação do coronavírus (Covid-19)”, dizia o aviso.

No aviso, o Itaú comunica que “o seu atendimento continuará sendo feito pelo seu gerente por meio do e-mail e telefone. Você conta sempre com nossos canais de atendimento digitais”.