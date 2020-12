Edvaldo faz entrega simbólica da chave da cidade ao Papai Noel

01/12/20 - 16:06:23

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou, nesta terça-feira, 1º, a chave da cidade ao Papai Noel. O ato simbólico, que ocorreu no gabinete do prefeito, integra um conjunto de ações de iniciativa da Prefeitura de Aracaju em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Aracaju, para fortalecer a economia no período natalino.

Neste ano, o Papai Noel mudou a cor da suas vestimentas. Ao invés do tradicional vermelho, optou pelo verde, uma alusão a cor da esperança. Ao longo do mês de dezembro, o personagem estará na Casa que leva seu nome, montada no cruzamento dos calçadões João Pessoa e Laranjeiras. Em respeito às normas sanitárias de prevenção ao coronavírus, o Papai Noel estará dentro de uma estrutura de acrílico. O local estará adaptado para visitação.

Ainda no mês passado, a Prefeitura e a Fecomércio deram início a mais uma edição do projeto Natal Iluminado, levando decoração natalina para o Centro, as orlas da Atalaia e Pôr do Sol, o calçadão do Porto Dantas e avenidas como Euclides Figueiredo, Beira Mar e Senador Júlio César Leite.

“Apesar da pandemia e das enormes dificuldades que vivemos ao longo deste ano, o Natal traz para todos nós o sentimento da esperança, da crença em dias melhores. Por isso, ao entregar a chave da cidade ao Papai Noel da Esperança, estamos reafirmando que acreditamos num futuro melhor e trabalharemos por isso. O Natal é o nascimento do Menino Jesus, é a celebração da vida”, afirmou Edvaldo.

Cuidados necessários

O prefeito ressaltou que a gestão municipal e os parceiros da iniciativa privada encontraram caminhos para que o Natal de Aracaju ocorresse dentro do que preceitua as normas sanitárias e os decretos governamentais. “Com todos os cuidados necessários, alteramos o Natal Iluminado, para evitar aglomerações, mas não deixamos de iluminar a cidade. No Centro, que também está decorado, a Casa do Papai Noel foi montada com mecanismos de proteção da saúde e assim acreditamos que as pessoas poderão fazer suas compras e celebrar este momento da vida de forma segura, utilizando máscaras e evitando as aglomerações”, destacou.

Para o presidente da Fecomércio/SE, deputado federal Laércio Oliveira, as iniciativas Natal Iluminado e Casa do Papai Noel geram um “clima agradável na cidade” e servem de atrativo para que os consumidores optem pelo Centro. “Estamos muito felizes e acreditando num bom resultado para todos”, afirmou.

Da mesma forma, o presidente da CDL de Aracaju, Breno Barreto, declarou que a expectativa é positiva para o período de final de ano, apesar das dificuldades impostas pela pandemia. “Diante de tudo o que vivemos em 2020, tivemos que nos acostumar e criar novas formas de comemorar o período natalino, que tem grande importância para todos nós, respeitando os protocolos sanitários. Acredito no aquecimento do varejo neste sentido, sobretudo pelo apoio do governo federal, com o auxílio emergencial; com a volta do pagamento antecipado do 13º salário pelo governo estadual e pelo pagamento sempre em dia da Prefeitura de Aracaju”, afirmou.

Natal Iluminado

O Natal Iluminado 2020 está sendo diferenciado: ao invés de concentrar a decoração na Praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju, diversos pontos da cidade foram iluminados, respeitando as medidas de biossegurança estabelecidas em virtude da pandemia do novo coronavírus e evitando aglomerações. Ao todo, a Prefeitura e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE) investiram R$1,7 milhão.

Pelo convênio, com o investimento de R$1 milhão, da parte que cabe à Prefeitura, foram iluminados a Orla Pôr do Sol, Orla da Atalaia, a avenida Senador Júlio César Leite – região do Aeroporto Santa Maria -, as avenidas Beira Mar e Euclides Figueiredo, e a Orla do Porto Dantas. Já a Fecomércio, com um investimento de R$700 mil, iluminou diversas vias do Centro da cidade, além da Rotatória das Palmeiras, no bairro 13 de Julho.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA