SENADORA MARIA DO CARMO AGRADECE AS MANIFESTAÇÕES DE RECONHECIMENTO

01/12/20 - 05:30:13

A senadora Maria do Carmo manifestou a sua gratidão aos sergipanos que, de alguma forma, manifestaram carinho e reconhecimento ao ex-governador João Alves Filho por tudo o que ele fez por Sergipe e pelo Nordeste ao longo da sua vida pública. “Nesses últimos dias, tão difíceis para nós, fomos consolados por cada palavra e cada gesto dispensados a João que, neste momento, descansa ao lado do Pai Celeste. Conforta-nos ter a certeza que ele fez muito por Sergipe e por esse povo que ele tanto amou e dedicou a vida”.

Para Maria, João foi um incansável no propósito de fazer Sergipe protagonista de várias e importantes obras, como a Orla de Atalaia, cartão postal de Aracaju, considerada a mais bela do Brasil. “Não há como negar a marca de João em todo o Estado. Seja pela construção de cisternas e perfuração de poços, seja por programas sociais importantes na área da saúde, da educação, moradia, e em tantas outras áreas que trouxeram desenvolvimento e qualidade de vida para a nossa gente”, afirmou Maria.

Ontem, durante o cortejo com os restos mortais do ex-governador João Alves, que faleceu na última terça-feira por complicações decorrentes do Alzheimer, Maria disse ter observado por toda parte, homens e mulheres ávidos por demonstrarem apreço e gratidão ao cidadão, ex-governador, ex-ministro e ex-prefeito de Aracaju que fez história e deixa o seu legado para a atual e futuras gerações.

“Como esposa, honra-me muito ter feito parte da construção dos sonhos dele, levando melhoria e qualidade de vida para os mais diversos rincões de Sergipe. João era uma entusiasta e incansável gestor e homem público. Um filho, um esposo, um pai e um avô exemplar. Sou grata a Deus por tudo o que vivemos nesses 54 anos de caminhada. Um João que viveu para servir a todos, indistintamente, e que está eternizado por ações aqui na terra”.

Fonte e foto assessoria