Parques de diversões itinerantes autorizados a funcionar a partir desta terça em Sergipe

01/12/20 - 10:14:01

O governo liberou a partir desta terça-feira (91) o funcionamento de parques de diversões itinerantes e amplia a capacidade de público em cinemas e teatros.

Após reunião com o Comitê Técnico-Científico (CTCAE) ocorrido na semana passada, o Governo do Estado definiu a liberação dos parques e também de outras áreas de lazer infantil.

Com isso, os parques podem funcionar com até 50% da capacidade. Eles estavam com as atividades suspensas desde março, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Além disso, é proibido a utilização de brinquedos que gerem aglomerações.

Os cinemas e teatros, que atualmente têm uma limitação de 50% e até 100 pessoas no local, vão poder funcionar com a capacidade de 75% do espaço.

Foto: Pixabay