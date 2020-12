PREFEITURA DE ARACAJU DIVULGA NOVAS VAGAS DE EMPREGO NESTA TERÇA-FEIRA

01/12/20 - 15:45:18

O mês de dezembro chegou com novas oportunidades de emprego disponibilizadas pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), nesta terça, 1º. Os interessados em se candidatar às vagas de Chefe de Fila, Recepcionista e Cumim, devem comparecer à sede da Fundat, localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro, portando o RG e o currículo.

O candidato também pode realizar o cadastro para uma destas vagas, por meio do nosso atendimento via telefone (79) 9 9132-1200, das 07h às 17h. É importante ressaltar que as atividades presenciais voltaram a funcionar em horário reduzido (de segunda a sexta, das 07h às 13h), com intuito de evitar aglomerações e seguindo com todas as medidas de segurança de combate ao coronavírus.

Confira abaixo as vagas de emprego disponíveis, os pré-requisitos e a data para realizar o cadastro em cada uma delas.

Vagas de emprego

Chefe de fila

Pré-requisitos: experiência na área e inglês fluente

Os interessados devem enviar o currículo até o dia 02/12.

Recepcionista

Pré-requisitos: com experiência em Clínica

Os interessados devem enviar o currículo até o dia 02/12.

Cumim

Pré-requisitos: com experiência na área

Os interessados devem enviar o currículo até o dia 03/12.