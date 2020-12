PREFEITURA DE CEDRO DE SÃO JOÃO EMPOSSA 50 SERVIDORES CONCURSADOS

01/12/20 - 17:05:47

Na manhã desta terça-feira (01), a Prefeitura de Cedro de São João, por meio do prefeito Neudo Alves, deu posse a mais de 50 servidores aprovados no concurso público realizado em dezembro de 2019.

A realização do concurso atendeu ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

Dentre os presentes, estavam os empossados e seus respectivos familiares; secretário municipal de Saúde Danilo Morais; Presidente do Conselho Municipal de Saúde Jonedir Rocha. Das vagas preenchidas são um para dentista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um motorista, um assistente social e um terapeuta ocupacional.

Em seu pronunciamento, o prefeito Neudo Alves, disse ser um dia especial para a cidade e para os empossados. ” Tivemos um ano difícil com essa pandemia que nos deixa preocupados, e com muita seriedade e compromisso realizamos o início da convocação da primeira remessa dos aprovados”, disse o gestor, parabenizando os novos servidores públicos do Município.

“Parabéns a todos os empossados. Tenho certeza que vocês irão desenvolver um excelente serviço em prol de nossa cidade e de nosso povo”, completou.

“Parabéns aos aprovados e ao prefeito Neudo Alves por cumprir com determinação a realização do concurso público”, parabenizou o secretário de saúde, Danilo Morais.

TDantas Comunicação