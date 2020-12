“Seja na CMA ou na Alese, tenham certeza que darei o meu melhor”, afirma Sheyla Galba

01/12/20 - 14:48:33

Em entrevista aos jornalista da André Barros e Priscila Andrade, na Rio FM, a vereadora eleita e deputada suplente, Sheyla Galba (Cidadania), afirmou que segue avaliando qual caminho seguirá, mas deixou claro que independente do Legislativo que ocupar seguirá lutando por uma maior atenção à prevenção e ao tratamento oncológico em Sergipe.

“Ainda estou analisando, ouvindo familiares, amigos, minha equipe. Tenho fé que Deus vai me mostrar o caminho que devo seguir. Vou aguardar a diplomação de vereadora e, em seguida, devo anunciar a decisão tomada. Seja na Câmara ou na Alese, tenham certeza que darei o meu melhor. A minha bandeira é a luta contra o câncer, mas farei um mandato que vai abranger também as demais áreas e problemas enfrentados pelo cidadão”, salientou.

Sheyla apontou algumas demandas relacionadas à oncologia em Sergipe que precisam ser atendidas. “Temos o Hospital do Câncer, que segue apenas na terraplanagem; a carreta de Saúde da Mulher, que foi uma luta muito grande para que o governador comprasse essa unidade móvel, que tem como função circular pelos municípios para levar exames preventivos e está há quase dois anos parada”, pontuou.

Ainda na entrevista, Sheyla Galba destacou que a responsabilidade com a oncologia não deve ser apenas do Estado. “Por isso, estando vereadora, vou buscar leis para que o Município de Aracaju também se responsabilize com os pacientes oncológicos. Além de cobrar da Prefeitura a estruturação das unidades básicas, pois é lá onde começa a prevenção e o diagnóstico”, ressaltou.

Foto assessoria

Por Fábio Viana