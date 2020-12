Último capítulo: “João Alves filho perece para a vida e nasce para a Eternidade.”

01/12/20 - 09:59:04

25 de novembro de 2020, com 79 anos de vida, João parte para a Eternidade. Cumpriu e muito bem a sua missão aqui na terra. Teve a chance de ajudar o povo sofrido, principalmente aqueles do sertão e cumpriu com galhardia e eficiência. O Povo Sergipano o chamava de várias maneiras: “João Chapéu de Couro”, “João da Água”, João do Sertão”, ou simplesmente “Negão” e esse era o codinome que ele mais gostava de ser chamado. Saiu do seu último mandato de prefeito em 2016 já abatido, aliás, já no início de sua última gestão apresentava os sintomas que viria a prejudicar a sua administração. Foi -se a esperança dos Aracajuanos, dos sergipanos e de uma parte também dos Brasileiros que acompanharam o seu desempenho como Ministro do Interior. O Eng. João Alves Filho “Deixa a Vida e entra para a História.” O seu legado será eternamente lembrado por todos nós que conhecíamos a sua trajetória como Administrador Público. Eu tive a honra de chamá-lo de amigo e ele também tinha prazer em me chamar de amigo. Choro eu, chora você, choramos nós, por esse Homem Público que mais fez pelo Estado de Sergipe.

Por Lion Schuster