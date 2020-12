Belivaldo diz que governo está preparado caso seja preciso aumentar leitos para Covid-19

02/12/20 - 12:52:35

Em entrevista, na manhã desta quarta-feira (02), ao Jornal da Rio FM (102.3), com os jornalistas Priscila Andrade e André Barros, o governador Belivaldo Chagas informou que, caso seja necessário, o governo deverá reativar leitos exclusivos de UTI para tratamento da Covid-19, devido ao aumento de casos da doença no estado. A ação será discutida nesta quinta-feira (03), durante a reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae).

“Vamos começar a trabalhar o plano B. Tínhamos 209 leitos de UTI para Covid. Agora, estamos com 127. Vou determinar, na reunião de amanhã (quinta-feira), que a secretária da Saúde reserve mais 20 leitos de UTI, caso seja necessário. Espero que não seja, mas eu não vou deixar de preparar o Estado para a possibilidade de pessoas internadas”, explicou o governador.

Quanto ao fechamento de setores econômicos, Belivaldo explicou que, no momento, não existe qualquer discussão sobre o tema, mas que o Estado continua atento aos dados do contágio em Sergipe e trabalhando com foco na segurança da população. “A cada 14 dias, fazemos uma reunião de avalição do quadro da Covid-19 no estado junto ao Comitê Técnico-Científico. Mas avaliamos os números todos os dias, religiosamente. Eu não quero voltar a fechar, principalmente nesse fim de ano, com o pagamento do décimo terceiro que faremos no próximo dia 17, quando vamos injetar R$160 milhões na economia para que as pessoas possam vender e possam comprar. Eu não pretendo fechar nada agora, porém, se for necessário em algum momento, vamos precisar retroceder, porque a nossa prioridade é a vida das pessoas”, disse.

O governador, também, voltou a ressaltar o quanto a batalha contra o novo coronavírus precisa ser uma ação coletiva. “Sempre disse que essa é uma ação de todos, não só do governo, mas do cidadão. O fato é que cada um tem que fazer sua parte. É extremamente importante o uso da máscara, que as pessoas lavem as mãos e evitem aglomeração. O vírus ainda está circulando e estamos preocupados. O crescimento do número de pessoas contaminadas em Sergipe está grande devido às aglomerações que estamos vendo, como também, porque estamos fazendo muitos testes, não escondemos nada. Estamos testando mais e fazendo campanhas educativas. Mas quero pedir à população que colabore com as ações preventivas”, disse Belivaldo.

Salário dentro do mês – Ainda na entrevista a André Barros e Priscila Andrade, o governador Belivaldo destacou todo o trabalho que foi feito na administração estadual, “que nos permite chegar ao final deste ano, tão complicado, pagando o salário dentro do mês para 83% do funcionalismo público”, além disso, segundo Belivaldo, com a garantia do décimo terceiro integralmente em dezembro na conta de todos os servidores do Estado, algo que não acontecia desde 2014.

O governador acrescentou que “Sergipe hoje melhora a cada dia sua capacidade de investimento, nos possibilitando, inclusive, empreender o Pró-Rodovias, maior programa de recuperação de estradas da nossa história. Tudo isso gera emprego e renda para os sergipanos, neste momento em que o mundo inteiro ainda se recupera dos efeitos econômicos da Covid-19”.

Foto Mário Sousa