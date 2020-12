Black Friday: Correios bate recorde com mais de 2,2 milhões de encomendas postadas em único dia

O maior evento anual do comércio eletrônico ocorreu na última sexta-feira (27) e, para os Correios, a Black Friday registrou, no primeiro dia, um incremento de 19% no volume de encomendas postadas, em relação a 2019. Para a empresa, os reflexos da data permanecem nos dias posteriores. Na segunda-feira (30), primeiro dia útil após a Black Friday, a empresa atingiu o pico de envios, com mais de 2,2 milhões de objetos postados. Este é o maior volume de encomendas já postado em um dia, em toda a história dos Correios, e representa um incremento de 13%, se comparado ao ano anterior. Em um balanço mais amplo, da primeira hora de sexta-feira (27) até o fim de segunda-feira (30), a empresa recebeu um total de mais de 4,2 milhões de encomendas: 15,1% a mais do que no mesmo período do ano passado. Maiores parceiros do e-commerce brasileiro, os Correios se prepararam durante todo o ano para absorver as demandas do setor, em franco crescimento. Com uma gestão estratégica voltada especialmente para a operação Black Friday, a empresa realizou investimentos em sua capacidade de tratamento e de transporte para alcançar ganhos de produtividade e garantir a qualidade das entregas. Os brasileiros podem contar com toda a expertise e preparo da maior empresa logística de remessas fracionadas da América Latina para realizarem suas compras de fim de ano – os Correios seguem trazendo as melhores soluções para aproximar pessoas, instituições e negócios em todo o país.