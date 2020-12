Cantor sergipano Sergival ganha troféu Prêmio Grão de Música 2020

02/12/20 - 08:56:48

O cantor e compositor José Sergival da Silva ganhou para Sergipe o troféu do mais importante prêmio de música independente do Brasil. Trata-se do Prêmio Grão de Música que neste ano de 2020 está em sua VII Edição.

Além do troféu que foi concebido pelo mago Elifas Andreatto, o Prêmio Grão conta ainda com um CD coletânea com uma música de cada premiado e premiada que representam praticamente todos os estados do país e que para este disco foi escolhida a música Salada Tupiniquim (Ismar Barreto) que Sergival interpreta ao lado do compositor da música.

A entrega do Prêmio Grão 2020 será transmitida pela internete no canal de YouTube Prêmio Grão de Música no dia 03 de dezembro (quinta-feira) a partir das 19h.

Foto: Ana Migliari

Da assessoria