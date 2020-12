CONFIANÇA E FIGUEIRENSE FICAM NO EMPATE DE 1 A 1 NA 25ª RODADA DA SÉRIE B

02/12/20 - 05:39:58

O Confiança recebeu na noite desta terça-feira (01/12), a equipe do Figueirense pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time sergipano fez valer o mando de campo e dominou o jogo no primeiro tempo. A equipe azulina pressionou por diversos momentos.

De tanto insistir o atacante Reis fez boa jogada e abriu o placar em um golaço aos 41 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a partida caiu no quesito ofensividade. As duas equipes criaram pouquíssimas jogadas de perigo. Em uma bola cruzada na área aos 38 minutos, Dudu empatou a partida de cabeça. Final de jogo: Confiança 1×1 Figueirense.

Com o resultado, os dois times somam um ponto na tabela de classificação da Segundona. O Confiança chega aos 36 e mantém a nona colocação. Do outro lado, o Figueira soma 22 e segue em 18º lugar. O Confiança entra em campo novamente na sexta-feira, às 19h15, contra o Vitória, no Barradão. O Figueirense vai enfrentar o Náutico na 26ª rodada. A partida será domingo, às 16h, no estádio Orlando Scarpelli.

FSF

Foto: Luiz Neto