Dia da Livre Iniciativa é realizado em ambiente virtual

02/12/20 - 07:06:34

O evento reuniu interessados em responsabilidade social e ofertou atendimentos gratuitos que ainda podem ser agendados.

Por Raquel Passos

Devido às medidas de biossegurança necessárias contra a proliferação da Covid-19, o maior evento de responsabilidade social da Universidade Tiradentes, que há 13 edições reuniu milhares de cidadãos na praça de eventos Hilton Lopes, este ano precisou ser remodelado para adaptar às condições de segurança contra pandemia do novo coronavírus.

A 14ª edição do Dia da Livre Iniciativa, aconteceu no último sábado, 29, das 9h às 12h, ao vivo no YouTube da Unit e contou com representantes do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), da Clínica de Psicologia, dos cursos de Comunicação Social, da Biossegurança e do Sebrae Sergipe, que esclareceram assuntos importantes para quem busca novos rumos.

Representando a pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, o coordenador de Extensão da Unit, professor Geraldo Calazans, pontuou sobre os desafios vencidos e superados em 2020. “Este é um momento ímpar! Tenho muito orgulho em fazer parte do Grupo Tiradentes e pelas suas ações de extensão que são realizadas em prol da sociedade. Além de gratidão em fazer parte de uma instituição preocupada com a qualidade de ensino, pesquisa e com as práticas extensionistas. Esperamos que em setembro de 2021 já possamos estar de volta à praça de eventos Hilton Lopes para realizar o nosso Dia da Livre Iniciativa presencialmente e impactar milhares de sergipanos”, revela Geraldo.

Clínica de Psicologia

A professora preceptora e responsável técnica da Clínica de Psicologia da Unit, Jamille Alves, e a assistente social, Jacqueline Xavier, instruíram a população a respeito da importância da psicoterapia. “Através de uma psicoeducação é possível identificar transtornos principalmente durante esse período de pandemia com o isolamento social. Neste momento, a sociedade percebeu como o serviço psicológico é brilhante e necessário”, pontuou.

Só no segundo semestre de 2020, a Clínica de Psicologia da Unit teve cerca de 472 pacientes em atendimento psicoterápicos de forma online e somente individual acontecendo presencial após agendamento semanal. No momento, ainda oferta plantão psicológico que segue ativo até a segunda semana de dezembro. “Quem tiver interesse em um acolhimento por um profissional da Psicologia, de fato no momento em que precisar, sem julgamento, basta entrar em contato: 79 3218-2213 ou 98107-9590 (WhatsApp) para marcar o atendimento”, conclui, retornando com os serviços.

NPJ

Sobre as medidas trabalhistas em tempos de pandemia, o coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito em Aracaju, professor Jéffson Menezes, tirou dúvidas sobre como o NPJ tem funcionado durante a pandemia. “Não paramos com os atendimentos à comunidade em geral. Permanecemos atendendo de forma remota devido às condições de biossegurança necessárias para o momento”, avisa.

Quem procura orientação jurídica e até precisa ajuizar uma demanda em busca de seus direitos e interesses, basta acessar o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScToIGGUovqnLKPa04r-IfsxNLOwHvsET9Mi2suC53gP2zvpA/viewform e agendar atendimento remoto com os alunos e professores que supervisionam todas as ações relacionadas ao Direito do Consumidor, Direito de Família, ações de usucapião que envolvem Direito de Propriedade e outros temas.

Sebrae

O analista técnico do Sebrae Sergipe, Aurélio Fernandes, falou sobre gestão financeira em tempos de pandemia. “É um prazer participarmos de um evento tão importante para toda comunidade. O recado que quero dar é para todo mundo, não somente empreendedores, mas também pessoas físicas, afinal, todos têm finanças e é preciso controlá-las. Para se ter ideia, muitos empresários ficam perdidos, vivendo um dia após o outro, sem nenhum controle financeiro. É importante que se faça esse controle”, explicou o analista do Sebrae.

Agência Prática

Gabriel Oliveira, aluno de Publicidade e estagiário da Agência Prática da Unit, apresentou um exemplo de técnicas de como melhorar o atendimento e divulgação de produtos nas redes sociais com os cases das lojas Coisas da Terra e Maria e Bento Artesanato.

Em seguida, a professora de cursos da Saúde da Unit, Adriana Guimarães, falou sobre os cuidados com biossegurança que todos devem ter durante a pandemia do novo coronavírus. “Sabemos que muitos estão cansados do isolamento social, mas não podemos relaxar com as medidas de segurança. Os dados que trago foram apresentados pelo Governo do Estado e demonstram um aumento no número de infectados”, alertou.

NAF

Finalizando a sequência de palestras, a coordenadora do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil – NAF – do curso da Unit, professora Flávia Karla, pontuou as vantagens em uma pessoa física que empreende se tornar um Microempreendedor Individual – MEI. “Terá CNPJ, alvará de funcionamento, sem nenhum custo, acesso a serviços bancários de forma acessível e exclusiva, poderá emitir NF, baixos custos dos tributos, além de serviços previdenciários e apoio direto de técnico do Sebrae”, colocou.

Para ter acesso aos serviços prestados pelos estudantes de Ciências Contábeis da Unit no NAF, basta agendar atendimento pelo contato: (79) 99136-0543 (Whatsapp).

Confira a íntegra do Dia da Livre Iniciativa

www.youtube.com/watch?v=qm26vnpkvvY

