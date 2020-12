Educação realiza reunião para planejamento do Calendário letivo 2021

02/12/20 - 08:27:22

Esta terça-feira, 1º, foi de amplo e produtivo debate a favor do ensino na capital sergipana. A Secretaria Municipal da Educação (Semed) de Aracaju reuniu sua equipe diretiva e os gestores escolares das 74 escolas do município para a discussão do Calendário Letivo 2021. O encontro foi realizado de forma virtual, através do aplicativo Google Meet.

Na ocasião, foi feito um balanço do calendário escolar do ano atípico de 2020, a explanação do Plano Pedagógico para o próximo ano e o debate de temas como a alimentação do sistema com dados e informações do ano letivo de 2020, o período letivo destinado a Módulo de Revisão ou Esforços dos Conhecimentos, a previsão de início do ano letivo 2021, orientações pedagógicas, compromisso de gestão e o Processo Eleitoral das Equipes Gestoras.

De acordo com a secretária Municipal da Educação, Cecília Leite, esse encontro foi de extrema importância para ouvir cada gestor, para discutirem, juntos, propostas de maior eficácia no funcionamento do ensino municipal no novo ano e fechar a gestão 2017-2020 já com um plano pedagógico provisório definido. “A situação de pandemia pode nos fazer mudar os planos, mas estamos deixando todo o nosso planejamento pronto para que consigamos concluir este ano letivo e iniciar o próximo com o máximo de organização possível”, afirmou.

Volta às aulas presenciais

A Consultora Extraordinária para Assuntos Governamentais da Semed, Antônia Arimatéia, explicou que ainda não há nada decidido em relação à volta das aulas presenciais. “Neste momento não podemos tomar nenhum tipo de decisão sobre a volta das aulas nas escolas, até porque dependemos das decisões dos conselhos Estadual e Nacional da Educação”.

Ela continua ressaltando os esforços de todos para a adaptação a esta fase. “Muitos professores têm ido às residências dos alunos que se afastaram das atividades escolares procurando saber como estão e tentando fazê-los participar. É uma situação desafiadora para todos: alunos, professores e gestores. Todos nós estamos aprendendo. Não tem sido fácil, por isso estamos planejando tudo com muito zelo, cautela e boa vontade, tentando resolver e ajustar tudo o quanto é possível”, afirma a professora Antônia.

Diretores e coordenadores da rede aproveitaram a ocasião para questionamentos e colaboração na construção dos próximos passos da educação. Houve ainda abordagens de assuntos relacionados à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e informes sobre ações do Departamento de Administração e Finanças (DAF), do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Asplandi), do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), do Centro de Aperfeiçoamento e Formação Continuada da Educação (Ceafe/Semed) e do Conselho Municipal de Educação.

Fonte e foto assessoria