EUA REDUZEM QUARENTENA PARA 7 A 10 DIAS

Quem teve proximidade com um amigo ou qualquer outra pessoa que teve a doença confirmada precisa ficar ao menos 10 dias em isolamento. Caso faça um teste e ele dê negativo, o tempo cai para 7 dias, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

Em entrevista à Associated Press, um funcionário do alto escalão do governo americano informou que a medida estava em discussão há algum tempo com base em estudos de cientistas sobre o período de incubação do vírus (tempo entre o contato com o coronavírus e o desenvolvimento dos sintomas).

Henry Walke, um dos diretores da agência, fez uma ressalva à emissora americana CNBC. Ele explicou que o período de 14 dias ainda é “a melhor forma de evitar a transmissão do Sars-CoV-2”, mas a nova opção é uma alternativa mais curta e “aceitável”.

“Reduzir a duração da quarentena pode tornar mais fácil para as pessoas seguirem com as ações mais críticas de saúde, reduzindo as dificuldades econômicas associadas a um período mais longo, especialmente se não puderem trabalhar durante esse tempo” – Henry Walke, diretor do CDC