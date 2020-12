Interventor do HRAM, Paulo Daltro, faz balanço do primeiro ano de sua gestão

Indicado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES), Paulo Daltro, completou no último dia 22 de outubro (1) ano à frente da Intervenção do centenário hospital e maternidade Amparo de Maria, em Estância/SE. E para marcar este ciclo, como único Interventor responsável pela unidade de saúde, apresentou na segunda-feira, 30, balanço do primeiro ano de sua gestão concedendo entrevistas às emissoras de rádio Esperança FM e Mar Azul FM, ambas, localizadas na citada cidade.

Em entrevista concedida à Rádio Esperança, Daltro revelou que a escolha do seu nome para administrar o HRAM foi do próprio governador do Estado, Belivaldo Chagas, que optou por não colocar um nome local para evitar qualquer tipo de interferência política na gestão da unidade de saúde e que o objetivo do Estado era ter um nome técnico na gestão.

De forma objetiva, Daltro revelou detalhes do seu perfil enquanto gestor e como faz a sua gestão no dia-a-dia, tratando cada funcionário e cada assunto relacionado à instituição de forma igualitária independente de cada cargo.

O Interventor lembrou, também, que quando assumiu a administração do HRAM encontrou uma unidade com mais de R$ 25 milhões em dívidas, funcionários desmotivados, prestadores de serviços desacreditados e o atendimento a população da região centro-sul completamente comprometido.

Diante da triste realidade encontrada, Daltro buscou o diálogo entre todos para que naquele momento retomassem as atividades fazendo com que a unidade voltasse a produzir gerando, assim, a garantia do pagamento dos salários, dos direitos trabalhistas e dos prestadores de serviços, bem como, o atendimento à população que até então estava negligenciado.

O Interventor frisou, ainda, que um dos principais atos da sua administração é a garantia de todos os plantões da maternidade abertos, atendendo de domingo a domingo.

“Para mim o atendimento à população de Estância e da região sul do Estado é de fundamental importância”, destacou.

Já no Programa Microfonia, apresentado por Dominguinhos Machado (Rádio Mar Azul), Paulo Daltro forçou que tem trabalhado incansavelmente para fortalecer os serviços prestados pela unidade tanto via Sistema Único de Saúde (SUS) quanto particular.

“O HRAM tem uma variedade de especialidades para consultas, exames e cirurgias. Estamos melhorando a nossa estrutura para oferecer a cada paciente o mesmo atendimento e o mesmo conformo que ele encontra numa clínica ou num hospital particular da capital e com um preço bem mais acessível”, destacou.

Quando pelo âncora questionado sobre os salários, férias e décimos que ainda estão em atraso (e que não foram gerados em sua gestão), o Interventor respondeu que após um entendimento se comprometeu a quitar todos os débitos com os funcionários do HRAM.

“Todos os trabalhadores compreenderam esse momento e essa realidade e, a partir daí, foram retomados os serviços porque a gente só tem como pagar se a gente produzir e assim o nosso compromisso vem sendo cumprido. Estamos pagando salário e férias em dia”, disse.

Sobre demissões e admissões promovidas, o gestor destacou a necessidade de readequação no quadro de acordo com as necessidades da unidade e sem deixar de cumprir com todas as obrigações legais e trabalhistas.

Daltro confirmou, ainda, a extensa negociação com a Caixa Econômica Federal para começar a quitação de um alto passivo de INSS que beira à casa dos R$ 4 milhões de reais.

