Rogério protocola emenda para que vacina seja aplicada pelo SUS em todos os brasileiro

02/12/20 - 19:38:28

O senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, quer que o Governo vacine toda a população brasileira contra o coronavirus e já protocolou uma emenda solicitando isso. Para Rogério, “como há uma desinteresse do Governo em assistir o povo mais pobre do Brasil, precisamos garantir que as vacinas que forem produzidas cheguem para toda a população, não apenas aos ricos que vão poder comprar”.

Rogério disse que na quarta-feira (02), os hospitais voltaram a ficar lotados, “são mais de 173 mil vidas perdidas, e temos o risco de que o povo não tenha acesso à vacina, que é um direito constitucional, é uma conquista para a humanidade”.

– Queremos vacina para todos e o SUS como instrumento de distribuição para que a prevenção à Covid chegue a cada brasileiro é brasileira, concluiu Rogério.