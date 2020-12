Banese busca ações com secretarias estaduais no fomento às cadeias produtivas

03/12/20 - 07:13:47

Iniciativa visa inserir as ofertas de crédito do banco aos objetivos estratégicos do Governo do Estado

O presidente do Banese, Helom Oliveira, acompanhado do superintendente de Negócio do banco, Wesley Cabral, realizaram uma visita ao secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, na terça-feira (1). O objetivo foi construir uma pauta para desenvolver ações conjuntas de fomento, incentivo e atração de novos investimentos nas cadeias produtivas em Sergipe.

O encontro, que ocorreu no gabinete da secretaria, também contou com a presença do diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), José Matos Lima Filho.

Segundo Helom Oliveira, o Banese pode oferecer suporte de crédito e projetos para se associar às prioridades das secretarias estaduais, conforme o planejamento estratégico do Governo do Estado. “Estamos buscando adequar o nosso plano de ação ao planejamento das secretarias e, sobretudo, ao planejamento estratégico elaborado pelo governador Belivaldo Chagas. Viemos trazer nossa explanação de onde o banco pode ajudar nesse objetivo”, sintetizou o presidente.

Já o titular da Sedetec afirmou que recebe entusiasmado essa proposta de parceria técnica com o banco estadual. “Ficamos muito felizes com essa alternativa que nos trouxe o presidente do Banese e o seu superintendente de Negócios. Breve, teremos mais uma rodada de encontros para consolidar essa iniciativa”, disse o secretário José Augusto Carvalho.

Ao final do encontro, ficou acertado que a Sedetec e a Codise enviarão um resumo executivo dos principais projetos e prospecções em construção, onde o Banese fará a avaliação das condições para inserção de sua análise técnica e produtos de crédito.

Fonte e foto assessoria