Candidatos do concurso de auditor fiscal podem consultar os locais de prova

03/12/20 - 06:36:02

A Secretaria Municipal da fazenda informa que já está disponível para consulta individual a lista com os locais de aplicação da prova para o concurso de auditor fiscal do município de Aracaju. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 2, na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame. No dia 13 de dezembro, data confirmada para ocorrer o exame, os candidatos inscritos devem comparecer ao local designado portando comprovante de inscrição, documento de identidade e caneta esferográfica de tinta preta fabricada com material transparente.

O concurso visa o preenchimento de 20 vagas de nível superior, sendo 14 destinadas para a área de Abrangência Geral e as outras seis para Tecnologia da Informação, além de cadastro reserva. As provas ocorrerão em dois horários: pela manhã as questões objetivas e a tarde o conteúdo discursivo, e todos os protocolos sanitários impostos por causa da pandemia do novo coronavírus serão obedecidos pela organizadora. “Haverá a obrigatoriedade do uso da máscara, a disponibilidade de álcool em gel e o distanciamento social. O candidato também só poderá utilizar recipientes transparentes para água ou álcool de forma individual”, reforça o auditor fiscal e presidente da comissão organizadora do exame, Carlos Augusto de Oliveira.

A remuneração base para os candidatos aprovados é de até R$10.421,52, devendo chegar a R$ 15 mil, somados os acréscimos legais. “É um concurso bastante esperado e uma carreira pública promissora, com remuneração interessante para quem deseja ter estabilidade no serviço público e uma importante função para o desenvolvimento da cidade”, ressalta Carlos Augusto.