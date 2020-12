COBRADOR REAGE, POPULAÇÃO PRENDE E LINCHA ASSALTANTE DE TOPIC EM ROSÁRIO

03/12/20 - 06:00:26

Na noite desta quarta-feira (02) o cobrador da Topic 037 que faz a linha Aracaju/ Capela, reagiu a assalto entrando em luta corporal com assaltante, passageiros e populares e que revoltados agrediram o assaltante.

Um cidadão com seu próprio veículo que passava no local, foi até a base da Guarda Municipal de Rosário, onde os GMs Yumare e Jussimara, mesmo sem viatura disponível, foram no carro desse morador até o trevo, local da ocorrência.

Chegando no local encontrou o suposto assaltante bastante ferido, momento qual o cobrador da Topic apresentou um revólver calibre 32 como sendo arma utilizada pelo assaltante.

O indivíduo identificado como ex-presidiario Edinatan Eduardo de Abreu de Jesus, morador da rua inferninho no mutirão, natural de Itaporanga d’Ajuda foi conduzido para hospital em seguida para delegacia de plantonista de Própria!