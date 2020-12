CPTRAN REGISTRA MAIS TRÊS ACIDENTES DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARRO E MOTO

03/12/20 - 08:38:45

A Polícia Militar de Sergipe, através da CPTRAN, registrou nesta quarta-feira (02) três acidentes de trânsito envolvendo carro e motocicleta.

O primeiro caso ocorreu às 09:50h no cruzamento da Rua Bahia com a Rua Mato Grosso, bairro Siqueira Campos. O condutor do carro não estava alcoolizado e o motociclista e sua passageira foram conduzidos ao hospital pelo SAMU.

O segundo caso ocorreu às 17:30h na Avenida Euclides Figueiredo, onde o condutor do automóvel realizou o teste de etilômetro obtendo resultado de 0,00 mg/L e o motociclista foi hospitalizado.

O terceiro caso ocorreu às 18:10h, também na Avenida Euclides Figueiredo com Rua Maria do Coqueiral, sendo que o condutor do carro não estava alcoolizado e o motociclista foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao hospital.

Com informações e foto da CPTRAN