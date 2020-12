Fundat está com inscrições abertas para oficinas online de capacitação

03/12/20 - 06:48:15

A Prefeitura de Aracaju, por meio das ações de qualificação profissional da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), abre inscrições para as oficinas online de capacitação do mês de dezembro. No total, são seis oficinas realizadas em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e que acontecerão entre os dias 3 e 17, com carga horária que variam de 2h a 3h.

Para realizar a inscrição, os interessados devem enviar um e-mail para dirfop.fundatcursosonline@aracaju.se.gov.br contendo as seguintes informações: nome da oficina, nome completo (sem abreviações), RG, CPF, endereço com CEP, nome da mãe, data de nascimento e número de telefone. As oficinas serão transmitidas através de uma sala virtual do Google Meet, e os participantes receberão o certificado de conclusão.

As oficinas online de capacitação são uma nova alternativa de ensino desenvolvida pela Fundat para continuar com a oferta de qualificação, um vez que os cursos presenciais tiveram que ser suspensos devido à pandemia do novo coronavírus. Além disso, a Fundação também está cumprindo com os protocolos de segurança que envolvem o distanciamento social, uso obrigatório de máscara e álcool em gel.

Informações sobre as oficinas

É importante que o participante compareça no dia e horário da oficina escolhida, acessando o link disponibilizado para cada uma. Também é fundamental o preenchimento dos formulários de check-in e check-out, durante a oficina, pois eles servem para confirmar a presença na aula e assegurar a emissão do certificado posteriormente.

Abaixo, seguem as informações detalhadas sobre cada oficina:

03/12 – Quinta-feira: 16h às 18h – Tema: Administrando Conflitos (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/sha-zjtk-hbh

04/12 – Sexta-feira: 16h às 18h – Tema: Dicas De Saúde e Segurança (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/mbo-ymbe-sxk

09/12 – Quinta-feira: 10h às 12h – Tema: Liderança e Gestão de Equipes (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/xst-zkzk-nex

10/12 – Sexta-feira: 09h às 11h – Tema: Artesanato Natalino (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/gkh-gsgv-vns

15/12 – Terça-feira: 14h às 17h – Tema: Culinária Natalina (3h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/bhd-ddms-ene

17/12 – Quinta-feira: 16h às 18h – Tema: Comunicação Interpessoal no Contexto Empresarial (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/veo-eeht-pxe

Por Alana Karolina Gois