GUSTINHO VOTA FAVORÁVEL À MP QUE LIBERA RECURSOS PARA PRODUÇÃO DE VACINA DA COVID

03/12/20 - 12:25:29

Na quarta-feira, 2, a Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 994/2020, que abre crédito de R$ 1,99 bilhão para o Ministério da Saúde. Estes recursos serão destinados à produção e distribuição da chamada “vacina de Oxford” contra o coronavírus.

O deputado federal Gustinho Ribeiro votou favorável à MP e afirmou que, neste momento, o País deve estar unido para vencer o coronavírus. “Após muitos estudos, a chegada da vacina representa um avanço significativo neste guerra contra a Covid. E com a aprovação deste recurso, milhões de brasileiros poderão se imunizados”, disse.

Do valor total aprovado pela Câmara dos Deputados, R$ 1,3 bilhão será utilizado para a aquisição de 100 milhões de doses da vacina, além da compra do aparato tecnológico do laboratório AstraZeneca necessário para transporte e armazenamento dos produtos.

Além disso, outros R$ 522 milhões serão destinados para a Bio-Manguinhos, unidade da Fiocruz no Rio de Janeiro, responsável pelo processamento final das substâncias. Com R$ 95,6 milhões restantes serão compradas as tecnologias de produção do imunizante. O texto agora segue para análise do Senado.

Por Fábio Viana