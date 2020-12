INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO EMITIU MAIS DE 17 MIL RGS EM SERGIPE EM APENAS 2 MESES

03/12/20 - 05:17:24

O Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM) realizou mais de 40 mil atendimentos para a emissão da nova carteira de identidade nos últimos 60 dias em Sergipe. Até o momento, em torno de 17 mil documentos já foram emitidos, outras 10 mil carteiras de identidade estão sendo emitidas e o restante dos casos é cadastro com algum tipo de invalidade.

Na capital, o pré-atendimento, com o envio da documentação e foto, pode ser feito de forma on-line, por meio do site da SSP. O IICM também disponibiliza a solicitação do documento, por meio do agendamento junto ao Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), pelo Agenda Fácil SE. Os postos situados no interior do estado funcionam com atendimento por ordem de chegada. Em algumas cidades como Aquidabã, Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Poço Verde e Salgado o agendamento é feito pelo WhatsApp.

O diretor do IICM, Jenilson Gomes, explicou que o sistema adotado, desde agosto deste ano, possibilitou a redução do deslocamento das pessoas do interior do estado para a capital. “O sistema desenvolvido pelo DTI da SSP possibilitou que o cidadão não tivesse mais a obrigatoriedade de vir à sede do instituto para ser atendido. Isso porque boa parte das pessoas que procurava a unidade era porque não conseguia ser atendida no posto mais próximo de sua residência, o que penalizava o cidadão do interior”, destacou.

O novo sistema, conforme detalhou Jenilson Gomes, permite que os cidadãos sejam atendidos nos postos mais próximos de suas residências. “Com esse novo sistema, o cidadão, que era obrigado a madrugar na porta do Instituto de Identificação, não precisa mais vir a Aracaju. Ele é atendido no ponto mais próximo da residência. Ou seja, o cidadão que mora onde houver posto de atendimento funcionando, é atendido lá. Então isso desafoga o atendimento no instituto e gera um conforto maior para o cidadão que está mais longe”, evidenciou.

Pré-atendimento on-line e solicitações

Jenilson Gomes esclareceu também que o sistema atua de acordo com a capacidade de atendimentos diários. “O sistema de pré-atendimento corresponde a 15% do atendimento no estado. Assim como um posto convencional, ele tem uma capacidade de atendimento. Diariamente, a partir das 7h, nos dias úteis, o sistema é aberto e só recebe as solicitações que têm capacidade de serem atendidas no dia. Quando chega o limite do dia, o sistema encerra e reabre no dia seguinte com novas vagas”, ressaltou.

Atendimento no Ceac

O diretor do Instituto de Identificação também mencionou que há a possibilidade de atendimento nos Centros de Atendimento ao Cidadão (Ceacs), mediante agendamento junto ao Agenda Fácil SE. “Em Aracaju, temos outros postos de atendimentos que trabalham com agendamento, que é gerenciado pelo sistema da Secretaria de Estado da Administração (Sead), que, semanalmente, disponibiliza vagas para a semana seguinte. O cidadão que não tem habilidade com o celular ou computador pode marcar nesses postos de atendimento, via agendamento do Ceac. Ele marca o atendimento, leva toda a documentação e é atendido semelhante a como era no sistema anterior”, pontuou.

Postos em funcionamento no interior

No interior do estado, estão em funcionamento, por ordem de chegada, os postos localizados nas cidades de Campo do Brito, Canindé de São Francisco, Capela, Cristinápolis, Frei Paulo, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Moita Bonita, Malhador, Maruim, Pedra Mole, Porto da Folha, Ribeirópolis, Santa Luzia do Itanhy, Simão Dias e Tobias Barreto.

Na cidade de Itabaiana, o agendamento é feito pelo Agenda Fácil SE. Em Aquidabã, pelo número de WhatsApp (79) 99911-1187. Já em Estância, também no aplicativo de mensagens, no (79) 3522-1217. Em Lagarto, (79) 3631-2114. No município de Nossa Senhora da Glória, (79) 99826-5237. Já em Poço Verde, (79) 99966-2135. Em Salgado, (79) 3651-2500.

