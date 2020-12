MARIA GARANTE LIBERAÇÃO DE MAIS R$ 1 MILHÃO PARA MUNICÍPIOS DE SERGIPE

03/12/20 - 06:11:49

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) conseguiu a liberação de mais recursos para contemplar municípios sergipanos. As verbas, já pagas, são frutos das suas emendas individuais e servirão para custeio de ações de média e alta complexidade, além de manutenção dos serviços de atenção básica em saúde. O objetivo é garantir o cumprimento de metas na área. “Essas verbas chegam a tempo de melhorar o atendimento, frente ao aumento do número de casos de Covid-19 no Estado”, disse Maria do Carmo.

Do total de R$ 1 milhão, R$ 250 mil são verbas extra de ação emergencial do Covid, conseguidas por ela junto ao Ministério da Cidadania para segurança alimentar da população mais vulnerável. O dinheiro, liberado na última segunda-feira (30), será utilizado na compra de cestas básicas para os municípios de Amparo do São Francisco, (R$50 mil); Campo do Brito, (R$ 80 mil); Rosário do Catete, (R$70 mil) e Brejo Grande, (R$ 50 mil).

Os outros R$ 750 mil são oriundos do Ministério da Saúde. Deles, R$ 200 mil foram repassados ontem (1º) ao município de Itabaiana para ações de média e alta complexidade. Os demais R$ 550 mil, pagos no último dia 27, contemplam serviços de atenção básica em Santa Luzia do Itanhy (R$ 100 mil), Simão Dias (R$ 100 mil); Ribeirópolis (R$ 60,670 mil); Pedra Mole (R$ 90 mil); Itabi R$ 100 mil; General Maynard, (R$ 100 mil) e Frei Paulo (R$ 120 mil).

Outros recursos

Logo no início da pandemia, Maria do Carmo encampou uma luta visando garantir recursos para investir em saúde, de modo a atender as demandas geradas, especialmente, em decorrência do novo coronavírus. Em maio passado, ela conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, a liberação de aproximados R$ 3 milhões para o Programa de Assistência Básica (PAB) em mais 15 municípios sergipanos. Também foram empenhados R$ 200 mil para a Legião de Combate ao Câncer, que tem sede em Aracaju e, através de uma equipe de multiprofissionais garante atendimento de alta complexidade a milhares de mulheres.

“Esses últimos meses foram difíceis e tivemos que unir forças para que os gestores pudessem atender as necessidades das suas comunidades, adotando medidas de enfrentamento à Covid-19”, destacou Maria do Carmo que, em junho, conseguiu liberar mais R$ 1,819 milhão para o Hospital do Amor, em Lagarto, referência no tratamento de câncer na América Latina. E mais R$ 13,296 milhões foram para o Governo do Estado investir em custeio de média e alta complexidade da saúde. “Esses valores foram pagos com verbas da nossa cota na emenda de bancada”, lembrou a senadora sergipana.

Fonte e foto assessoria