Natal com Mobilidade recebe 278 doações em 15 horas de ação

03/12/20 - 16:03:07

Em três noites da ação “Doe Sangue, Transporte Amor”, cinco horas cada, 278 doadores se disponibilizaram a esse gesto de solidariedade.

A ação do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), que aconteceu em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS) e muitas outras empresas, foi surpreendente pelo resultado. Com esse saldo, diversas cirurgias, que estavam em aguardo pela falta de sangue, já foram liberadas ontem e hoje por conta da coleta realizada.

Como cada doação pode salvar até 4 vidas, serão praticamente 1112 beneficiadas! Vários doadores fazem parte das instituições parceiras da ação, mas diante da divulgação, diversos populares e até turistas, se somaram nessa onda de solidariedade. O colombiano Fabiano Nolasco foi um deles. Ele foi um dos últimos doadores da quarta-feira, 2, e fez questão de ajudar os bancos de sangue sergipanos.

“Deixo meu convite ao pessoal de Aracaju para doar sangue nos hemocentros. É muito importante ajudar ao próximo. Eu pude doar e fazer a minha parte e espero que os aracajuanos se solidarizem e façam também”, reforçou. O espaço divido em recepção, triagem, sala de espera, sala de coleta e sala de estabilização, foi de grande valia para o IHHS realizar o trabalho de coleta. Segundo o Instituto, foi uma ação em formato inédito.

De acordo com o presidente do Setransp e da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), Alberto Almeida, as entidades parceiras se sentem satisfeitas com o saldo da ação e reafirma a importância de ações como essa, para ajudar o próximo. “Esse é mais um passo do setor de transporte, atendendo não só a mobilidade urbana, mas uma necessidade de saúde pública. E além da coleta de sangue, estamos também realizando a coleta de donativos para levar aos orfanatos e asilos, e dar mais esperança, amor e carinho nesse final de ano”, comentou.

Como citado pelo presidente do Sindicato, o Natal com Mobilidade está arrecadando materiais para doação em orfanatos e asilos. São: brinquedos, roupas, sapatos, materiais escolares e produtos de higiene pessoal. Durante a ação, muitas pessoas levaram as doações para o local da ação, mas os pontos de coleta continuam até disponíveis até 09 de dezembro, nas garagens de ônibus e nas unidades do SestSenat, além da sede do próprio setor.

Além disso, o Natal com Mobilidade segue com os ônibus iluminados levando a lembrança do período natalino pela cidade, e estimulando mais esperança.

Junto com o Setransp, estão a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), Programa Ambiental Despoluir, a AracajuCard, o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), o Sistema Fecomércio / Sesc/ Senac, os Grupos Modelo e Progresso, a Viação Atalaia, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Associação Desportiva Confiança, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar de Sergipe (PM/SE), Polícia Civil de Sergipe, Guarda Municipal de Aracaju (GMA), LIDE Sergipe, Sebrae, Corpo de Bombeiros e Marinha.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju