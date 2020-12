Dr Lucas Marques, no Hospital Primavera, realiza procedimento endoscópico pioneiro

03/12/20 - 16:10:21

O Hospital Primavera sai na frente e realiza um procedimento com vistas a ablação de um foco de displasia em paciente com esôfago de Barrett. Essa técnica, a primeira realizada no estado, foi aplicada em um paciente com esôfago de Barrett em acompanhamento clínico, que evoluiu com displasia de baixo grau nas biópsias de rotina, sendo necessário tratamento endoscópico para evitar progressão da doença. Esse tipo de problema acontece quando o esôfago sofre uma agressão crônica, como o refluxo gastroesofágico (azia), e resulta em substituição das células que revestem o esôfago por células colunares (semelhantes a células que recobrem o intestino), essa substituição pode resultar em células alteradas (displasia) que podem levar ao câncer de esôfago. Pessoas com esôfago de Barrett têm maior risco para um tipo raro de câncer chamado adenocarcinoma de esôfago. Segundo o endoscopista, Dr. Lucas Marques, o método da ablação por radiofrequência (Sistema Barrx da Medtronic) pode ser aplicado com segurança e alta efetividade no controle do esôfago de Barrett, associado a medicações e mudança nos hábitos de vida.