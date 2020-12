O trabalho não para. Continua a todo vapor em Nossa Senhora do Socorro

03/12/20 - 05:36:58

É por isso que nesta quarta-feira, a Prefeitura de Socorro deu início a mais uma importante obra no município, com a Assinatura da Ordem de Serviço para a construção de um novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que estará localizado no loteamento Novo Horizonte.

Com um investimento de 279.185,77, a obra já será iniciada agora em dezembro e a previsão para conclusão é de seis meses.

Todas as famílias em situação de vulnerabilidade social do Novo Horizonte serão atendidas por este novo CRAS.