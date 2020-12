PC E PRF PRENDEM HOMEM QUE DESPACHOU COCAÍNA EM PNEU DE VEÍCULO POR GUINCHO

03/12/20 - 12:39:31

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc), Delegacia de Umbaúba e Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam Josenildo Martins Tavares, após ter despachado um veículo com cocaína escondida em um dos pneus. O carro estava sendo transportado por um guincho, do qual o condutor não tinha conhecimento de que uma quantidade de cocaína estava sendo transportada no carro. O investigado foi preso no Aeroporto de Aracaju, em ação policial realizada na madrugada desta quinta-feira, 3

De acordo com as informações policiais, mediante revista nos veículos, foi verificado que o pneu do estepe do Fiat Uno – transportado pelo guincho – estava estourado e com a roda empenada, o que despertou a atenção das equipe. Ao balançar o pneu, verificou-se que havia um objeto solto. Ao abri-lo, foi encontrada uma substância de cor branca, com características semelhantes à cocaína. Em teste rápido, a PRF constatou que se tratava do material entorpecente.

Ainda foi encontrado no interior do veículo, embaixo do banco traseiro, um rastreador. Ao questionar o condutor do veículo, este afirmou que trabalha para uma empresa de transporte de veículos. Segundo o condutor, a empresa para qual trabalha foi acionada por uma seguradora para fazer o transporte do veículo Fiat Uno para a cidade de Umbaúba (SE). Ainda segundo o motorista do veículo, o automóvel foi embarcado próximo à cidade de Governador Valadares (MG).

De acordo com o condutor do caminhão guincho, este foi atendido por um casal e o homem assinou o checklist de recebimento. Verificou-se também que o motorista do guincho não tinha conhecimento de que dentro do veículo guinchado havia uma quantidade de cocaína guardada. Os agentes do Denarc já tinham a informação de que o suspeito havia guardado a droga de forma oculta no veículo e remetido o material entorpecente através de um guincho, após acionamento da seguradora.

O Denarc recebeu, através do Disque-Denúncia, a informação de que uma pessoa, residente no povoado Piçarreira, no município de Santa Luzia do Itanhy, há 10 dias havia se deslocado até aquele estado, e, que após a compra da droga, ela simularia um defeito no carro a fim de colocá-lo no guincho para que fosse transportado de volta à cidade de Umbaúba ou de Cristinápolis, e que o suspeito retornaria para sua residência por outros meios.

Ainda na continuidade das diligências, a equipe policial tomou conhecimento de que um veículo com as mesmas características do automóvel do suspeito, transportado por um guincho, foi apreendido por policiais rodoviários federais no município de Cristinápolis, sendo encontrada droga guardada no interior do veículo.

Diante de tais fatos, prosseguiram-se as diligências para identificação do meio de transporte pelo qual o suspeito voltaria a Sergipe. Assim que o proprietário do guincho em Minas Gerais ficou sabendo do ocorrido, prontamente dirigiu-se até uma delegacia de Minas Gerais e prestou seu depoimento, onde forneceu todos os dados dos adquirentes do serviço assim como informou que a eles foram disponibilizadas passagens aéreas de retorno ao seu estado de origem. O delegado de Minas Gerais entrou em contato com com policiais civis de Sergipe para o compartilhamento das informações.

Em face da materialidade do delito, da autoria do mesmo e do estado de latência do delito, as equipes se deslocaram ao Aeroporto de Aracaju, a fim de identificar o voo que o suspeito estava utilizando e assim efetuar a prisão. Com o detido, foi encontrado o comprovante de envio do veículo através do guincho.

SSP