População elogia ação que promove testes para detecção de covid-19 na população

03/12/20 - 06:27:58

Nesta quarta-feira, 2, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promoveu mais uma testagem em massa na população da capital, a fim de detectar novos casos de covid-19. Desta vez, o ponto de encontro foi na Praça do Mini Golfe, no bairro São José, onde foram ofertados 561 testes rápidos. Com isso, o programa, que realiza essas testagens desde agosto, o TestAju, já avaliou 16.181 testes rápidos e 12.940 RT-PCR.

Entre as pessoas testadas, a vendedora Daniela Barbosa elogiou a organização e o impacto que a estratégia tem na questão do controle do número de casos. “Essa foi uma das ações mais produtivas entre aquelas relacionadas à covid-19, pois consegue atender vários bairros, o que, além de evitar muita aglomeração, facilita bastante para quem não tem tempo de se deslocar pra longe pra fazer o teste. Foi muito legal, mesmo”, declarou.

Opinião compartilhada pelo usuário Paulo de Lima Melo que, assim que soube da testagem, procurou as equipes para participar. “Cheguei, fui muito bem atendido e realmente acho que essa foi uma boa ação pra verificar se a população de fato já foi infectada, e com isso as autoridades possam controlar melhor esse vírus que já causou centenas de mortes. Parabéns à Prefeitura”, reconheceu.

Mudança

Devido ao crescimento de casos durante a segunda onda da pandemia de covid-19 no mundo, e ao reflexo disso no País, a SMS modificou, no início de novembro, a metodologia das testagens da população contra a covid-19. Desde então, o acesso aos testes rápidos e RT-PCR foi ampliado.

Com essa mudança, o TesteAju passou a ofertar o RT-PCR, que é o padrão ouro na detecção do vírus, por demanda espontânea e não mais por busca ativa dos agentes de saúde nas residências. Já o teste IGG/IGM, que detecta se a pessoa possui anticorpos contra a doença, continua a ser disponibilizado em locais de grande circulação de pessoas, também por demanda espontânea e com 500 senhas por dia.

De acordo com a Coordenadora da Rede de Programas de Vigilância e Atenção à Saúde, Débora Oliveira, o município se organizou para garantir essa ampliação.

“Vemos que em muitas cidades o abastecimento de teste está escasso, mas nos organizamos para garantir que os materiais de coleta não faltem em Aracaju. Porém, mesmo trabalhando em prol de um maior acesso aos testes, a adesão da população ainda é fundamental nessa fase. É preciso lembrar que permanecemos em uma pandemia de um vírus novo. Devemos continuar usando máscara, higienizando as mãos e fazendo o distanciamento social”, reforçou.

Unidades de Referência

Além das testagens realizadas através do TestAju, quatro Unidades Básicas de Saúde permanecem testando e atendendo, diariamente, das 7h às 19h, pacientes com quadro de síndrome gripal ou suspeito de covid-19. São as UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas); Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); José Machado de Souza (Santos Dumont) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário).

Com o intuito de reforçar ainda mais a testagem para covid-19, a SMS ampliou o quantitativo de UBS para realização de testes RT-PCR. Agora, as unidades Santa Terezinha, localizada do Robalo, e Max Carvalho, no Ponto Novo, realizarão o teste RT-PCR em assintomáticos.

Os dois hospitais municipais Fernando Franco (Zona Sul) e Nestor Piva (Zona Norte) também realizam os testes e possuem um espaço 24h reservado ao atendimento dos pacientes com suspeita de infecção.

Foto-Ascom/SMS