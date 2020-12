Procuradoria da Mulher: Emília pretende iniciar o mandato com a instalação na CMA

Com a proximidade do início de mais uma legislatura, a vereadora reeleita Emília Corrêa (Patriota), destacou, durante entrevista concedida à Rádio Web Metrópole que sua pauta inicial será a instalação e efetivação da Procuradoria da Mulher no âmbito municipal.

“Aprovado por unanimidade, o Projeto de Resolução 4/2020 que trata da Procuradoria da Mulher, será um divisor de águas e legado para a CMA. A ansiedade, agora, é para sua instalação e esse será meu foco principal a partir de janeiro. Assim que estiver funcionando, vamos poder receber e cuidar das vítimas em todas as esferas. Uma grande conquista”, enfatizou Emília.

A parlamentar disse, ainda, que torce para que a CMA desempenhe um bom trabalho nesse sentido como já acontece em outros órgãos. “Aracaju estava devendo isso. Em todas as demais capitais já existe. As mulheres precisam de mais essa porta aberta com toda amplitude que ela propõe. Por isso lutei desde o início para essa aprovação e agora, a luta vai ser para ela ser materializada, afirmou.

Ao concluir, a vereadora ressaltou que os seus projetos são voltados, sobretudo, para os direitos dos munícipes e reforçou que continuará sendo fiscalizadora ferrenha do Executivo. “Causa da mulher, das crianças, Direitos Humanos, Consumidor, das pessoas como alguma limitação física… todo mundo tem vez no nosso mandato. Darei continuidade nesse sentido e, aproveito, para deixar bem claro, que permanecerei com o meu perfil combativo em defesa das pessoas. É desse jeito que trabalho”, explicou.

