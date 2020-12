SAMUEL SE REÚNE COM OFICIAIS DA PM E BM PARA DISCUTIR PLANEJAMENTO DE CARREIRA

03/12/20 - 07:32:44

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) se reuniu nesta quarta-feira (02) com Oficiais Superiores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para discutir propostas de planejamento da carreira.

Na discussão, os oficiais demonstraram insatisfação com a possibilidade de mudança na lei que prevê a alteração na compulsória de 5 anos no último posto. Na oportunidade, foi ressaltado que esta medida provocará travamento do fluxo da carreira de oficiais e praças. Outro ponto discutido foi a política salarial e a nova lei de promoções.

O deputado Capitão Samuel, como sempre, se coloca na linha de frente das lutas dos militares. “Mais uma vez eu reafirmo a minha posição a favor da tropa e das suas necessidades”, reforça.