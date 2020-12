Zezinho Sobral acompanha melhorias na Escola João Ribeiro, de Laranjeiras

03/12/20 - 14:41:46

Atento às questões ligadas à educação pública e comprometido com a população de Laranjeiras, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve nesta quinta-feira, dia 03, na Escola Estadual João Ribeiro para acompanhar as melhorias estruturais realizadas no prédio da instituição. “A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) está realizando intervenções importantes como troca de telhado, pintura, reparos e instalações hidráulicas. A ação, que antecede a grande reforma, é muito importante e já é um bom começo porque prepara a escola para que, quando as aulas retornarem por completo, esteja em condições melhores para alunos, professores, funcionários e toda a comunidade escolar”, afirmou Zezinho Sobral.

O deputado também observou que é perceptível o avanço estrutural. A João Ribeiro também está contemplado com revisão hidrossanitária, execução de nova acessibilidade, revisão nos rebocos danificados e instalação de luminárias em LED. “Tudo isso promove conforto e fortalece a dignidade de todos que frequentam esta unidade escolar. Agradeço à Seduc por tudo que tem feito e parabenizo a direção do João Ribeiro que tem feito uma gestão moderna, humanizada para que se fortaleça o sentimento de pertencimento com a escola em toda a comunidade escolar”, reforçou Zezinho Sobral.

Ciente das necessidades de melhorias estruturais nas unidades educacionais de Laranjeiras, o deputado Zezinho Sobral destinou parte de suas Emendas Impositivas para o ano de 2020 para a Escola Estadual João Ribeiro.

“Essa instituição tem grande importância para Laranjeiras e povoados. Foi necessário colocar a emenda e tenho certeza que será muito bem utilizada para beneficiar alunos, professores e a comunidade escolar. Mesmo em período de pandemia, a João Ribeiro está recebendo melhorias em sua estrutura. Quero vê-la cada vez mais se destacando em Laranjeiras”, ressaltou o deputado Zezinho Sobral, lembrando que, além da Escola Estadual João Ribeiro, ele destinou emendas impositivas para mais duas instituições de ensino em Laranjeiras: o colégio Estadual Profª Zizinha Guimarães e a Escola Estadual Cônego Filadelfo.

“Tenho compromisso com todo o povo de Laranjeiras, fortaleço a cada dia o diálogo com os laranjeirenses e trabalho bastante para atender anseios de toda a população”, complementou Zezinho Sobral.

Ascom Deputado Zezinho Sobral