BANESE FICARÁ MODERNO E FORTE AO TRANSFORMAR EM BANCO MÚLTIPLO

04/12/20 - 12:24:57

A Assembleia Legislativa de Sergipe aprovou o Projeto de Lei nº 297/2020 que autoriza que a transformação do Banco do Estado de Sergipe (Banese) em Banco Múltiplo. O objetivo é ampliar a capacidade operacional e o leque de serviços para atender aos clientes sergipanos. Na opinião do deputado estadual Zezinho Sobral (Pode), a ação possibilita a modernização da instituição financeira e é de absoluta relevância para Sergipe.

“O PL é fortalecedor das ações do Banese e permite que a instituição possa avançar nos espaços da sociedade prestando mais serviços, evoluindo e modernizando. Todo esse avanço está de acordo com as regras do Banco Central. Sem dúvida, é uma forma de aprimorar a operacionalidade do Banese para sempre prestar o atendimento eficiente aos correntistas e clientes. Ele intensifica, se moderniza e fortalece sua esfera digital, sendo destaque no Brasil”, afirma Zezinho Sobral.

Tornando-se Banco Múltiplo, segundo o conteúdo da propositura, o Banese terá a possibilidade da criação de subsidiária, holding de participações ou participar de estrutura societária necessária para atuar no ramo de distribuição de seguros e assistências, previdência aberta e capitalização, consórcios, loterias, carteiras digitais, plataformas eletrônicas de vendas, programas de fidelidade, plataformas de gerenciamento financeiro, meios de pagamento, objetivando, desta forma, ampliar a sua capacidade competitiva no mercado segurador e financeiro.

A proposta dará condições ao Banese a ter maior atuação no mercado segurador, seguindo tendência do sistema financeiro nacional, em especial dos grandes bancos, nacionais e estrangeiros, onde as receitas de serviços constituem-se importantes fontes de recursos e resultados. A propositura também apresenta a possibilidade de ampliar a atuação do Banco, com o consequente aumento da arrecadação tributária, o que trará benefícios diretos para o Estado de Sergipe, além da exploração de loterias no âmbito estadual, que poderá verter os recursos obtidos para finalidades sociais, educacionais, segurança pública, dentre outros.

“O projeto enviado pelo Governo e autorizado pela Alese prevê que o Banese possa se modernizar como um banco digital, permitindo formas de aplicativos diferentes para consultas, carteiras eletrônicas de investimentos, possibilidade de fazer aposentadorias privadas, financiamentos e ampliações das relações de mercado. Sem dúvida, o Banese terá todas as condições necessárias para se desenvolver e fortalecer a história de banco sergipano que temos orgulho e satisfação”, comemorou Zezinho Sobral, líder da bancada governista na Alese.

Ascom Deputado Zezinho Sobral