Colégio Master inova no segmento educacional ao criar plataforma própria de ensino digital

04/12/20 - 06:21:44

Com 21 anos de história na educação sergipana e na formação de milhares de estudantes, hoje profissionais atuantes em diversos segmentos do mercado e da sociedade, o Colégio Master dá mais um passo, ao iniciar o ano de 2021 ampliando as atividades educacionais e criando uma plataforma de ensino exclusivamente virtual, o Master Digital.

O projeto é inovador no estado de Sergipe e vai oferecer cursos preparatórios para o Exame do Ensino Médio (Enem), além de disciplinas isoladas, com a experiência e qualidade de professores e equipes pedagógicas da própria escola. As aulas serão disponibilizadas em ambiente virtual, por meio de uma plataforma desenvolvida para a instituição de ensino.

Com o lançamento, a excelência do Colégio Master – instituição campeã de resultados no Enem por 11 vezes – já reconhecida regionalmente, também será ampliada e disponibilizada para estudantes do Brasil. Para isso, o colégio desenvolveu uma estrutura física de estúdios com suporte dos melhores profissionais do mercado, equipamentos de última geração e competitivos no mercado nacional.

A plataforma Master Digital já pode ser acessada no endereço masterdigitalaju.com.br. E durante os meses de dezembro e janeiro, toda a comunidade educacional poderá experimentar o projeto de forma gratuita, por meio de uma revisão aberta para o Enem, que será oferecida pela instituição, de 14 de dezembro a 22 de janeiro.

A ideia do Master Digital é levar as experiências educacionais positivas do Colégio Master, com todo o seu histórico de aprovações em vestibulares nacionais e internacionais, para todo o país, acompanhando as tendências educacionais de ensino remoto, que foram amplamente utilizadas e aprimoradas neste ano atípico de 2020.

Sobre o Colégio Master

Voltado para a excelência na arte de ensinar, o Colégio Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

