CONCURSO DO MUNICÍPIO DE GRACCO CARDOSO: SINTRRASE ACIONA A JUSTIÇA

04/12/20 - 14:23:31

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Sergipe (Sintrase) informa que sua assessoria jurídica já está tomando as devidas providências referente ao processo administrativo que o Ministério Público do Estado (MPE) instaurou para anular convocação em 2020 de candidatos aprovados no concurso realizado em 2018.

O sindicato considera absurda a revogação da nomeações de pessoas que estão no seu legítimo direito, onde estudaram e foram aprovadas no concurso, principalmente em um período como o que estamos vivendo com muitas pessoas desempregadas.

O Sintrase irá solicitar a habilitação ao processo para garantir a defesa dos concursados.

Por Iana Queiroz