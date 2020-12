DEPUTADA RATIFICA EMENDAS DE QUASE R$ 500 MIL PARA ADQUIRIR CASTRAMÓVEIS

04/12/20 - 15:39:58

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) esteve reunida nesta quarta-feira, 02, em Brasília, com o deputado federal Laércio Oliveira para ratificar o compromisso do parlamentar na destinação de emendas para aquisição de dois Castramóveis que serão entregues para os municípios de Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, na Gande Aracaju, como parte da política pública de controle populacional de animais e de zoonoses implementada em Sergipe graças à lei n° 8.367/2017.

As emendas de quase meio milhão de reais prometidas por Laércio foi um compromisso firmado com Kitty Lima em 2019 e seriam liberadas já neste ano, porém, a pandemia da Covid-19 decretada em março assegurou grande parte dos recursos federais para as ações de combate ao vírus, o que acabou adiando o repasse da verba aos municípios.

“Vim a Brasília reforçar o nosso compromisso com a política da castração em nosso estado. O deputado Laércio Oliveria foi sensivel à nossa demanda e entendeu a importância de investirmos em mecanismos que fortaleçam esse trabalho, e como as emendas do ano passado acabaram sendo remanejadas para o combate à pandemia da Covid-19, estamos hoje garantindo que as emendas deste ano sejam destinadas para a compra de dois castramóveis para Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão no próximo ano, municípios onde existem alto índice de animais em situação de rua e que se faz urgente a aplicação da lei que prevê a castração como política pública de controle populacional de animais por meio dos castramóveis”, explica Kitty.

O elevado número de animais em situação de rua, somada à falta de saneamento básico e ao crescimento desordenado das cidades, é considerado um dos principais fatores que propiciam a proliferação de zoonoses. Segundo dados oriundos de estudos acadêmicos, no Brasil, há um cão para cada quatro habitantes, e um gato para cada 14.

“Essa reprodução desenfreada traz inúmeros prejuízos à população, uma vez que cerca de 10% desses animais estão abandonados e acabam sendo portadores de doenças como a raiva, leishmaniose e leptospirose, por exemplo, que atingem também a saúde dos humanos. A política de castração surge justamente para frear essa reprodução em massa de cães e gatos e, consequentemente, os casos positivos dessas doenças, e por mais que falem que não devemos investir tanto dinheiro em algo voltado para os animais, eu chamo a atenção que isso é uma questão de saúde pública”, alertou a deputada.

Durante o encontro em seu gabinete, Laércio garantiu o repasse dos recursos para os castramóveis e enalteceu o importante trabalho desenvolvido por Kitty Lima na causa animal.

“A vinda de Kitty a Brasília serve para reafirmar, mais uma vez, minha palavra com esse compromisso que estabelecemos desde o ano passado com a causa animal, e com base no importante levantamento feito pela deputada sobre os municípios que mais precisam desses investimentos, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro receberão as emendas do meu gabinete para a compra dos dois castramóveis”, afirma Laércio.

Ascom Kitty Lima