Deputados aprovam Projeto de Lei do Governo do Estado que amplia as atividades do Banese

04/12/20 - 13:51:18

O Projeto de Lei Ordinária nº 297, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta o §3° ao Art 3º da Lei nº 1.068, de 13 de novembro de 1961, que autoriza a criação do Banco de Fomento Econômico do Estado, alterada pela Lei n° 2.998, de 27 de junho de 1991, que autoriza a transformação do Banco do Estado de Sergipe S.A. (Banese), em Banco Múltiplo, foi aprovado por maioria, na Sessão Extraordinária Mista da última quinta-feira, 03, da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Os deputados aprovaram o projeto por entenderem que o mesmo ampliará as atividades da instituição financeira. De Acordo com o deputado Zezinho Guimarães (MDB), a iniciativa do Poder Executivo é importante. ” Votei favorável porque abre a possibilidade do banco estender seus tentáculos financeiros em outros setores, como, por exemplo, seguradora, incorporadora, planos de previdência e também de loterias estaduais. Então, é um projeto importante e acho que fortalece o poder do Banese em nosso estado”, enfatizou

Após a sanção governamental, a Lei passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 3 §.3, o Banco poderá criar subsidiária, holding de participações ou participar de estrutura societária necessária para atuar no ramo de distribuição de seguros e assistências, previdência aberta e capitalização, consórcios, loterias, carteiras digitais, plataformas eletrônicas de vendas, programas de fidelidade, plataformas de gerenciamento financeiro, meios de pagamento e fintechs, de acordo com a legislação vigente e normativos dos órgãos reguladores.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira