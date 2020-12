EaD se consolida como preferência para quem busca um diploma de nível superior

Atualmente existem três metodologias do ensino a distância na Unit: cursos online, semipresenciais e híbridos. Ao fazer um curso EAD, em instituição reconhecida pelo MEC, o diploma terá validade tanto quanto um diploma emitido por um curso presencial.

Especialistas em Recursos Humanos apontam que para quem conclui o ensino superior as chances de conseguir melhor posição no mercado de trabalho com salários mais altos são maiores, mas como conciliar horas de dedicação aos estudos com a interminável rotina de tarefas, seja no emprego, em casa ou com os filhos? Um curso a distância é uma possibilidade que permite ao estudante mais controle sobre tempo de estudo, espaço e com a vantagem de poder ajustar os afazeres.

“Um curso à distância proporciona a flexibilidade que muitas vezes as pessoas precisam para conciliar seus interesses pessoais, profissionais e, também, incluir a dimensão acadêmica no rol desses interesses. Quando falamos em estudar um curso EAD significa manter-se atualizado às constantes demandas e atualizações do mercado de trabalho e conseguir, sim, também cursar e ter acesso a novos saberes, que são proporcionados pela experiência universitária”, descreve a professora Karen Michelly Moraes e Sasaki, doutora em desenvolvimento social e urbano e gerente acadêmica de Educação a Distância da Universidade Tiradentes.

Metodologias

Atualmente existem três metodologias de Ensino a Distância: cursos online, semipresenciais e híbridos.

Os cursos online estão voltados para alunos que precisam de mais flexibilidade e que devem se preocupar com a presencialidade nos polos apenas para realização de avaliações, ou de acordo com o curso, se precisar uma atividade de extensão, uma atividade de iniciação científica ou uma atividade de estágio.

Para os cursos semipresenciais, o aluno vai precisar de dedicação, pelo menos, de uma vez na semana, para comparecer ao polo para fazer uma atividade de tutoria. “Nessa atividade um tutor presencial vai desenvolver um plano de atividade supervisionada. Para os cursos online essa atividade acontece por meio do Google em um momento síncrono, com um tutor virtual”, explica Sasaki.

Já os cursos híbridos têm a parte teórica, que é virtualizada, com todos os recursos disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem, e parte prática que vai exigir do aluno, uma presencialidade de até três vezes por semana para realizar essas atividades, exemplo disso são os cursos de Biomedicina, Estética e Educação Física.

“No curso de Estética não é possível concluir sem conseguir ter contato com uma pessoa para aprender fazer uma massagem ou higienização facial. É imprescindível aprender o nível do toque, qual é a sequência dos procedimentos, como é que se aplica a técnica, qual o movimento que faz no rosto da pessoa com cada tipo de material”, exemplifica.

Ainda segundo Karen Sasaki, não há diferença de professor do EAD e do presencial. Todos os cursos acessam a mesma plataforma tecnológica de ambiente virtual de aprendizagem, a D2L, uma das melhores do mundo, muito completa e robusta que permite uso de aplicativo no celular.

“Os conteúdos didáticos que são disponibilizados para todas as metodologias (online, semipresencial e híbrido) têm uma chancela de um grupo editorial do Brasil, que nos garante o comprometimento e o e o rigor científico de tudo que é disponibilizado para o aluno, e possuem diferentes tipos de recursos, como infográfico, material de leitura, dicas de professores em vídeo, videoaulas, exercícios de fixação”, afirma.

Equipe docente

Em um curso a distância, seja online, semipresencial ou no híbrido, existe uma equipe de docentes para auxiliar em todos os momentos. Os professores regentes são responsáveis por toda parte de curadoria de conteúdos complementares, de seleção dos conteúdos, de gravação de vídeo aulas, de elaboração de avaliações. Planejam a jornada de aprendizagem do aluno, em todas as outras etapas pelas quais os alunos vão percorrer, do primeiro dia ao momento da prova. O professor tutor virtual é aquele que vai agendar o Google Meet, para fazer o momento síncrono, que vai interagir nos fóruns de discussões para sanar questões dos alunos e responder as dúvidas específicas por meio do fale conosco. Já para os cursos híbridos e semipresenciais, existem os professores tutores presenciais.

“Todos os professores, sejam os tutores presenciais, virtuais ou regentes, possuem titulação acadêmica, compatível com as exigências do Ministério da Educação e são formados na área do curso que estão acompanhando”, explica karen.

Polos

Atualmente a Universidade Tiradentes possui 24 polos com captação aberta para 23 cursos em todas as áreas do conhecimento: saúde, humanas e sociais, engenharias, gestão e negócios. Em Aracaju os cursos funcionam nos campi Centro e Farolândia com toda infraestrutura de laboratórios.

“Os cursos de Administração e Ciências Contábeis vão funcionar em Aracaju com metodologias semipresencial no Campus Centro e híbrida no campus Farolândia, com toda estrutura disponível no campus. Temos ainda na Farolândia, Engenharia de Produção, cursos na área de TI que têm parcerias com fornecedores internacionais, como Oracle e Cisco, por exemplo. Isso é super relevante porque vai oportunizar ao aluno certificações que já são diferenciais no currículo. São várias opções para quem reside em Aracaju, para quem mora fora de capital, para quem tem menos ou mais tempo para presencialidade”.

EaD Unit

Quando um candidato pensa em escolher um curso a distância, a primeira coisa que deve ter em mente é se a instituição é credenciada pelo MEC, se tem uma boa reputação e que a formação vai fazer diferença nos níveis de empregabilidade.

“A Universidade Tiradentes possui um corpo docente com indicadores de qualificação muito acima do que é exigido pelo MEC além de um projeto pedagógico planejado e pensado como funciona um curso a distância. É necessário ter a compreensão que não é apenas virtualizar ou disponibilizar tecnologia para o aluno estudar. Temos metodologias ativas, uma preocupação muito forte com a aprendizagem dos alunos, com desenvolvimento de competências e toda experiência universitária que a Unit proporciona. O aluno de um curso EAD tem acesso ao programa Unit Carreiras que vai buscar vagas de emprego e de estágio. Enfim, existe um conjunto de serviços que agregam a formação acadêmica desse estudante, não apenas na dimensão do ensino, mas também na empregabilidade, na extensão, na responsabilidade social”, expõe Karen Sasaki.

As inscrições para os processos seletivos da graduação à distância para 2021.1 estão abertas. É possível ingressar via vestibular on-line, usando a nota do Enem, reabrindo matrícula trancada, como portador de diploma ou por meio de transferência externa. Em todos os casos, o aluno garante 25% de desconto no curso inteiro. Confira a política de benefícios no site www.unit.br/regulamentos.

