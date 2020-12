NETO BATALHA REACENDE A CHAMA DA FAMÍLIA BATALHA EM SÃO CRISTÓVÃO

04/12/20 - 11:01:56

O menino que chegou a São Cristóvão com 20 dias de nascido, onde acompanhou todo legado de seu pai, Armando Batalha, e presenciou grandes feitos da cidade histórica durante os últimos 25 anos dessa gestão, é eleito a vereador do município e já demonstra preparo em assumir o legado deixado por sua família.

“Espero fazer uma política nova, uma política limpa, de várias proposituras, combatendo esse sistema que hoje é corrompido, é estar nas comunidades ouvindo a população, pois cada área tem uma necessidade e quero estar ao lado delas, tentando trazer melhorias”, declarou o candidato eleito.

Para ele, a maior dificuldade durante toda a sua campanha foi lutar contra todos os caciques políticos da cidade. “Não queriam que mantivesse acesa a chama dos Batalha em São Cristóvão”, disse.

Referindo-se aos seus planos como vereador da quarta cidade mais antiga do Brasil, Neto Batalha declarou que, na Câmara, será uma oposição crítica independente, aprovando apenas o que beneficiará a população.

“Serei oposição crítica e, assim como fui em minha campanha, também serei independente, estarei ao lado do povo. Aquilo que for benéfico para a população, estarei ali para aprovar e estarei também sendo crítico naquilo que for necessário a se fazer, cumprindo o papel do vereador, que é fiscalizar, conferindo o que está sendo feito na Câmara Municipal de São Cristóvão”.

Demonstrando um zelo especial aos jovens e dando continuidade ao trabalho de seu pai, o futuro vereador destacou que lutará para reabrir o Instituto Deus é Tudo, localizado no centro histórico da cidade.

“Um dos nossos grandes desafios é reabrir o Instituto Deus é Tudo, onde já foi um palco que meu pai fez grandes cursos profissionalizantes para os jovens. Sendo jovem, quero abraçar a causa da juventude e qualificá-los para o mercado de trabalho, contribuindo a tirar muitos deles da vida da criminalidade, do álcool, da prostituição, enfim, esse é o grande desafio que teremos durante o nosso mandato”, pontuou.

Finalizando, Neto Batalha disse que o sentimento é de vitória e que, em gratidão, honrará cada voto recebido. “Fui eleito a vereador e a partir de agora vamos fazer um trabalho junto com a experiência e com a nossa juventude, com garra e disposição”.

Por Luíza Passos