NOSSA LUTA É PARA QUE O AUXÍLIO EMERGENCIAL SEJA PRORROGADO, DIZ FÁBIO

04/12/20 - 10:50:35

Em entrevista hoje, 4, ao Jornal da FAN, o deputado federal Fábio Henrique (PDT), fez um balanço da sua atuação parlamentar este ano e destacou pontos importantes que estão sendo discutidos no Congresso Nacional. Entre eles, a possibilidade da prorrogação do auxílio emergencial em 2021. “Entendo que o auxílio é fundamental para colocar comida na mesa dos brasileiros. Sem essa ajuda, seria uma tragédia o enfrentamento à pandemia”, disse.

Fábio Henrique lembrou ao radialista Narcizo Machado e aos ouvintes da FAN FM, que inicialmente o valor seria R$ 200,00, e “foram os deputados que pressionaram para que fosse R$ 500,00, e numa briga boa, o governo federal propôs R$ 600,00, o que foi ótimo e durou até setembro. Nos últimos três meses do ano, o valor ficou em R$ 300,00”.

Segundo o deputado, não há nada concreto a respeito da prorrogação para 2021, mas ele destacou que continuará ao lado da população. “Vamos travar uma nova disputa para que o auxílio seja mantido para aquelas pessoas que precisam. O país já mostrou que tem condições financeiras para isso, e ano que vem será mais difícil ainda, pois estaremos na ressaca da crise”, frisou.

“Até o momento não há nada definido sobre o auxílio, não haverá o programa de compensação de salários para as empresas e o governo também não decidiu como ficará o Bolsa Família ou o Renda Cidadã. Temos que trabalhar e torcer pela recuperação da economia e que a vacina chega o mais rápido para toda a população”, completou Fábio Henrique.

SOCORRO

Sobre as eleições em Nossa Senhora do Socorro, Fábio Henrique disse que está “extremamente grato à população de Socorro pelos 24 mil votos que recebeu nas eleições. Sai muito mais grato ao povo do que entrei. Principalmente diante de todas as circunstâncias que enfrentamos”.

Da assessoria