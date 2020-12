PC/SP FAZ OPERAÇÃO CONTRA ESQUEMA DE CORRUPÇÃO EM SINDICATO DE MOTORISTA

04/12/20 - 14:35:19

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quinta-feira (3) uma operação contra um esquema de corrupção no Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores de Ônibus de São Paulo (Sindmotoristas). A suspeita é que diretores do sindicato recebiam propina de empresas de ônibus para não atuarem na defesa dos trabalhadores.

Na manhã desta quinta, a polícia cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em seis cidades: São Paulo, Guarulhos, Taboão da Serra, Atibaia, Praia Grande e Bertioga. Dinheiro, relógios, documentos, computadores e vários veículos foram apreendidos nos endereços dos investigados.

O principal alvo da operação é Francisco Xavier da Silva Filho, o “Chiquinho”, secretário geral do Sindmotoristas. Segundo a polícia, é ele quem comanda a corrupção dentro do sindicato. O presidente, Valmir Santana da Paz, o “Sorriso”, e outros 14 diretores também são acusados de receber a propina.

A investigação começou no início do ano, depois que a polícia encontrou mais de R$ 94 mil em dinheiro dentro do carro de Chiquinho em uma abordagem de rotina. O montante foi apreendido, assim como o celular dele. No aparelho, a polícia disse que encontrou diversas provas do esquema – inclusive uma planilha com os pagamentos que eram feitos à diretoria.

De acordo com o delegado responsável, Fernando Santiago, os sindicalistas movimentavam cerca de R$ 1,2 milhão por mês. Grande parte deste valor seria pago por empresas de ônibus.

“O que julgamos mais grave é eles recebiam de alguns empresários uma espécie de propina mensal para que eles deixassem de atuar na defesa dos sindicalizados”, disse o delegado.

Ninguém foi preso na operação desta quinta. Tanto o secretário-geral, “Chiquinho”, como os outros diretores, continuam na condição de investigados.

Fonte G1