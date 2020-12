Prefeito reúne secretariado para alinhar a conclusão dos projetos traçados para 2020

04/12/20 - 06:35:23

Com o início do último mês de 2020, o prefeito Edvaldo Nogueira reuniu o secretariado, na tarde desta quinta-feira, 3, para avaliar os projetos que estão em plena execução na administração municipal e que foram traçados para 2020. O gestor também orientou os secretários sobre os procedimentos que devem ser adotados, por cada pasta, neste momento de encerramento do exercício, e destacou as principais metas a serem ajustadas, sobretudo, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Me reuni com os gestores municipais para alinhar as ações, para que possamos avaliar todos os projetos que estão em andamento e para que sejamos ainda mais cuidadosos, por se tratar do encerramento do exercício. A ideia é que, em conjunto, possamos nos preparar quanto à conclusão de tudo o que está em andamento, como obras e serviços que necessitam ser finalizados e ajustados aos procedimentos contábeis e financeiros previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e que precisamos observar”, pontuou Edvaldo.

Durante a reunião, o prefeito destacou, também, o empenho dos secretários no desenvolvimento de suas atribuições, ao longo dos últimos anos, e frisou que as equipes devem se manter focadas na melhoria dos serviços públicos ofertados aos cidadãos.

“Aproveito para agradecer o empenho, a dedicação de cada secretário. Até aqui alcançamos as nossas metas e a cidade vive hoje um momento completamente diferente, transformador. O que herdamos de problemas, sejam eles financeiros, de infraestrutura ou de limpeza pública foram deixados para trás. Fico muito feliz de ver aonde chegamos porque trabalhamos juntos, em equipe, e isso foi fundamental. Estamos encerrando um ciclo, mas nos manteremos focados para continuar fazendo o melhor pelos aracajuanos”, ressaltou.

Participaram da reunião os secretários Carlos Cauê (Comunicação), Jeferson Passos (Fazenda), Renato Telles (Transporte e Trânsito), Nildomar Freire (Governo), Waneska Barboza (Saúde), Cecília Leite (Educação), Luís Fernando Almeida (Defesa Social), Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), Sérgio Ferrari (Obras e Urbanização), Augusto Fábio Oliveira (Planejamento, Orçamento e Gestão), Sidney Amaral (Procuradoria Geral do Município), Eliziário Sobral (Controladoria), Edivaneide Lima (Formação para o Trabalho), Simone Dantas (Assistência Social), Alan Lemos (Meio Ambiente), Marlysson Magalhães (Indústria e Turismo) e Luciano Correia (Cultura).

